Iso ja pikkuisen pienempi mies istuvat huoltoaseman terassilla. Jätti kaivaa pikisillä käsillään taskustaan rypistyneen lautasliinan ja leväyttää sen sisällön puutarhapöydälle. Siinä lepää tänä vuonna suurin Suomesta löytynyt kultahippu. Hipuksi sitä on kuitenkin vaikea kutsua, sillä painoa möltillä on 29,60 grammaa.

Ilmajoella asuvat Anssi Niemelä ja Harri Rasku löysivät sen Kultaisen Pukin valtaukselta Palsinojan ja Elsanojan tienoilta. Kyseessä on historian 85. suurin löytö. Ykköspaikkaa pitää vuonna 1935 kaivettu 393 grammaa painava järkäle.

Niemelän ja Raskun löytöä on pidetty onnenkantamoisena, sillä kaksikolla on kokemusta kullan kaivamisesta vain parinkymmenen päivän verran.

Kultakimpaletta käsissään piti ensimmäisenä Niemelä. Mies risti hipun äitinsä kunniaksi Kultaiseksi Minnaksi.

Raakakullasta maksetaan nykyään nelisenkymmentä euroa grammalta. Lapin puhtaalla kullalla ja uniikeilla kultahipuilla on kuitenkin ihan omat hintansa. Kultainen Minna on myynnissä hiljaisessa huutokaupassa. Tarjouksia on tullut lähinnä keräilijöiltä, joilla ei ole aikomustakaan sulattaa mölttiä korujen raaka-aineeksi. Ennen myyntiä löytäjät teettävät hipustaan identtiset kopiot kullalla päällystetystä hopeasta.

– Kun löytäjiä on kaksi, myynti on paras vaihtoehto. Ei tuota viitsi rälläkälläkään puoliksi laittaa, Rasku nauraa.

Kassakaappia miehet eivät ole aarteelleen hankkineet.

– Jos se on miljoonia vuosia pysynyt maan alla, niin eiköhän se taskussakin pysy, Niemelä heittää.

Teksti: Virpi Kupiainen-Ämmälä

