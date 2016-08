Torstaina ei jäänyt epäselväksi, kuka oli aurinkoisen ja lämpimän illan odotetuin esiintyjä.

– Antti Tuisku, ehdottomasti.

Kurikkalaiset Johanna Männistö, Venla Kankaanpää, Riia Köykkä, Neea Jyllilä, Milja Mäki-Opas, Iina Antila ja Susanna Männistö tietävät, että Antissa riittää energiaa.

– Antin esiintymisessä peto on irti, työt nauravat viitaten laulajan hittibiisiin.

– Antti on peto.

Marjohelene Haanpää, Mirella Tenkanen ja Sini Pavlis odottavat myös Antti Tuiskun keikkaa.

– Olen kuullut hänestä paljon hyvää, joten haluan nähdä miehen livenä, Haanpää sanoo.

– Antti veti todella hyvin Provinssissa. Hänestä välittyy positiivista energiaa ja hyvää mieltä kaikille, Tenkanen jatkaa.

Pavlis on nähnyt Tuiskun lähes kymmenen vuotta sitten viedessään pikkusiskoa pop-tähden keikalle.

– Nyt on erilainen Antti esillä.

Haanpää on klassisen laulun opettaja ja tutustumassa tämän genren musiikkifestivaaliin ensimmäistä kertaa.

– Ilmoitin vain äidille, että nyt lähdet meidän kanssa katsomaan Anttia, Tenkanen nauraa.

Illan päättävän Antti Tuiskun vauhdikasta showta ei edes miehen yli 38 asteen kuume hidasta. Tämän hetken yksi Suomen suosituimpia pop-tähtiä ottaa yleisönsä heti ensimmäisistä sävelistä alkaen.

– Seinäjoki, ootteko te odottaneet tätä iltaa? tähti kysyy ja saa vastaukseksi raikuvat suosionosoitukset.

Isoista hiteistä, lanteiden heilutuksesta ja vaatteiden vaihdosta koostunut show täydentyy puhuttelevilla ja hauskoilla välispiikeillä.

– Se on aivan ok kuunnella Suomen kovinta pop-tähteä, laulaja heittää.

– Täällä on tänä iltana yksi mies ja se on Antti Tapani Tuisku, hän sanoo ja yleisön huudosta päätellen he ovat samaa mieltä.

Solar Sound Festivalin avauspäivä keräsi 6 500 kävijää.

Perjantaina lavalle nousevat muun muassa Elastinen, JVG ja ItaloBrothers.

Teksti Paula Myllykoski

