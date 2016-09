Keltainen BMW käynnistyy jylähtäen. 900 hevosvoimaa puskee auton vauhtiin. Mutka, käännös, luisu, seuraava käännös. Suoralla kaasun voi painaa surutta pohjaan, vauhti kiihtyy ja taas mennään sivu edellä seuraavaan mutkaan. Renkaat savuavat ja ilmassa leijailee palaneen kumin ja bensiinin tuoksu.

Ratin takaa löytyy seinäjokelainen Juha Pöytälaakso, joka nosti itsensä Euroopan drift-eliittiin viime vuonna voittamalla ensin Suomen mestaruuden ja menestyttyään hyvin Euroopan radoilla. Mestaruuskisassa viime vuoden kuudennelta sijalta noustiin tänä vuonna Euroopan mestaruushopealla. Voiton vei jo kolmatta kertaa irlantilainen James Deane.

– Ensi vuosi on vielä auki, mutta suurella todennäköisyydellä lähdemme rikkomaan hänen voittoputkeaan, Pöytälaakso kertoo.

SM-kisojen finaali ajetaan tulevana lauantaina Jurvan Botniaringillä. Hallitseva mestari lähtee kisaan takaa-ajoasemasta.

– Neljästä osakilpailusta yksi on jäänyt ajamatta, koska se sattui samaan aikaan Euroopan ajojen kanssa. Se on vähän tiputtanut pistesaldoja, joten tällä hetkellä olen kolmantena. Pieni mahdollisuus vielä on uusia voitto, Pöytälaakso päivittää.

Drifting on näyttävä ja vauhdikas autourheilulaji. Sen idea on ajaa sivuluisussa mahdollisimman suuressa kulmassa koko radan leveyttä hyödyntäen niin suurella nopeudella kuin mahdollista. Noin kilometrin pituiselle rata-alueelle on tehty erilaisia mutkayhdistelmiä, jolle on asetettu keiloja eli clipping pointeja. Niihin pitää auton etu- tai takapuskurin päästä mahdollisimman lähelle.

– Drifting on tuomarointilaji. Arvioinnin kohteena on sivuluisukulman suuruus, nopeus ja ajolinja, Pöytälaakso kertoo.

– Kun vertaa muihin rata-autoluokkiin, jossa ajetaan vaan rataa suoraan, niin onhan tämä mielenkiintoisempaa itselle ja yleisölle.

Teksti: Laura Syväoja

