Juho ”Härmän Häjy” Haapojan ja Tamas Lodin välinen uusintaottelu nähdään ensi viikolla Seinäjoella. Nyrkkeilijöiden edellinen kohtaaminen päättyi viime huhtikuussa Hartwall Areenalla käydyssä ottelussa Lodin tyrmäysvoittoon kolmannessa erässä.

Uusintaottelua varten Haapoja on treenannut ja käynyt ulkomailla leireillä, jopa veren maku suussa:

– Lodin tyrmäys oli onnenkantamoinen ja se ei tule toistumaan. Helsingissä hetkellinen keskittymisen herpaantuminen päättyi ikävästi. Sitä ennen minulla ei ollut Lodin kanssa mitään hätää. Päinvastoin, ottelu oli hyvin hallinnassa, Haapoja painottaa.

Haapoja on valmistautunut Seinäjoen uudelleen kohtaamiseen toden teolla: Treenileirejä on ollut Englannissa sekä Ranskassa. Ranskan leirillä Haapoja kävi muun mussa kymmeniä kovia sparrauseriä hallitsevan Euroopan mestari Mehdi Amarin kanssa. Kaiken kaikkiaan treenejä on tullut ”pankkiin” kuutena päivänä viikossa, kaksi kertaa päivässä noin kymmenen viikon ajan.

Vastustajan puolelta kantautuu uhoa, ja Lodin tiimi yrittää Härmän Häjyn ihon alle:

– Tamas on tulossa uusimaan Helsingin illan tyrmäysvoittonsa, kovalla itseluottamuksella. Olemme varmoja, että uusimme huhtikuisen lopputuloksen.

Haapoja ei ole samaa mieltä.

– Nyt on valmistauduttu erittäin hyvin ja huolellisesti, että niin ei tule tapahtumaan. Lähtökohta on se, että Lodi lähtee Seinäjoelta Unkariin gulassikeitto väärässä kurkussa. Täytyy vaan olla tarkkana ottelun alusta loppuun.

Järjestäjän mukaan näyttää siltä, että Haapojalla on iso ja uskollinen kannattaja joukkio, jotka ovat tulossa katsomoon seuraamaan mahdollista viimeistä ottelua. Seinäjoki Areenalla 17. syyskuuta käydään illan aikana, kuusi muuta kovatasoista ammattinyrkkeilyottelua, Muita pohjalaisia ottelijoita ovat Mikko Lehtinen Kauhajoelta, Mika Ritala Alahärmästä, Veli-Pekka Mattila Ilmajoelta ja Matias Eklund Vaasasta.

– Varmasti tulee olemaan tupa lähes loppuunmyyty, kertoo promoottori Kalle Keskinen.