Talvi on ulkona liikkujalle vaarallista aikaa. Ongelma on korostunut viime vuosina, kun vesikeliä on ollut pieniä pakkasjaksoja lukuun ottamatta syksystä kevääseen.

Neljännes suomalaisista liukastuu joka talvi. Murtumia ja päävammoja paikataan terveyskeskuksissa. Yli 5 000 henkeä joutuu liukastumisen takia sairaalahoitoon. Se maksaa vuosittain noin 27 miljoonaa euroa.

Liukastumisen vaaroista varoitellaan käynnissä olevalla Pysy pystyssä -kampanjalla. Oppi on mennyt ainakin osittain perille, sillä ulkoilijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota talvijalkineiden pohjiin. Hyvässä kengässä on matala ja leveä kanta, voimakkaasti kuvioitu pohja ja pehmeä pohjamateriaali. Liukkaille keleille suunnatuissa uutuustuotteissa pitoa on pyritty lisäämään ujuttamalla pohjaan esimerkiksi lasimurskaa. Parhaan suojan antavat nastapohjakengät. Niiden menekki on kasvanut räjähdysmäisesti.

– Nastakenkiä kysytään ainakin tunnin välein. Koko ajan metsästämme lisää myytävää. Tavarantoimittajia on vähän, koska menekki ei ole maailmanlaajuista, kertoo Lakeus Sportin kauppias Tommi Ranta-aho.

Samaa sanoo Intersportin myyjä Seppo Männikkö. Nastapohjaisia jalkineita myydään urheiluvälinekaupassa nyt enemmän kuin perinteisiä talvikenkiä. Edullisimmat kengät lähtevät mukaan alle 70 eurolla. Kalleimmista saa pulittaa liki 200 euroa.

– Piikkikengät eivät ole enää tietyn asiakasryhmän juttu. Muutamia vuosia sitten niitä myytiin pääasiassa juoksijoille, jotka halusivat treenata ympäri vuoden. Nyt kenkiä ostavat esimerkiksi koiranulkoiluttajat ja ikä-ihmiset, Männikkö tietää.

Tavallisin nastakenkien ostaja on asiakas, joka on jo kerran kolauttanut päänsä jäiseen maahan. Ostoskassissa kotiin lähtee useimmin jalkine, jonka piikit painuvat kovalla pohjalla astellessa hieman pohjan sisään.

Virpi Kupiainen-Ämmälä

Lue koko juttu 18.1.2017 ilmestyneestä Eparista tai verkkolehdestä.