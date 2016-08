Kaupunkilehti Epari viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuottaan. Syntymäpäiviä juhlitaan lehden organisoimassa Keskikaupungin yö -tapahtumassa, jonne jokainen on tervetullut. Perjantaista lauantaihin kestävä kaikkien kaupunkilaisten juhla huipentuu Lakeuden puistossa lauantaina noin kello 21.30 järjestettävään ilotulitukseen.

Pimenevässä syysillassa nähtävän shown takana on Juha Tolppa. Suomen Pyrotekniikan riveihin kuuluva mies on toteuttanut Seinäjoen kaupungin joulunavauksen ja uuden vuoden ilotulitukset jo vuosia. Taitoa niiden toteuttamiseen riittää. Yksi esimerkki siitä on se, että Suomen Pyrotekniikka on ilotulituksen hallitseva Suomen mestari.

Ilotulitusnäytökset työllistävät Tolppaa ympäri vuoden. Töitä tehdään tavallisesti yöllä ja silloin, kun muut juhlivat.

– Häät, syntymäpäivät ja muut perhejuhlat halutaan nykyään kruunata ilotulituksella. Yritysten vuosijuhlat ja kauppojen avajaiset ovat myös hyviä työllistäjiä. Viikonloppuna vietettävät mökkikauden päättäjäiset tietää aina töitä.

Ilotulitusten ammattilainen tietää, mistä raketit näkyvät parhaiten

– Ihmiset haluavat tulla mahdollisimman lähelle, vaikka kokonaisuus näkyy parhaiten hieman etäämmältä katsottuna. Seinäjoella hyvä tulituspaikka olisi esimerkiksi uimahallin takana oleva puisto tai Jouppilanvuori.

Teksti: Virpi Kupiainen-Ämmälä

