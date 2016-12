Kuluttajan silmissä tarjoukset tuntuvat aikaistuneelta alennusmyynniltä. Kaupan Liiton mukaan kyse on kuitenkin erikoiskampanjoista, joiden tarkoituksena on vilkastuttaa joulukauppaa. Harjaantuneet tarjoushaukat tietävät, että perinteisemmät lahjasuosikit saavat punaisen hintalapun kylkeensä vasta välipäivinä. Silloin suosikkituotteista on usein tarjolla eioota.

– Joulukaupan osuus on kasvanut vuosi vuodelta. Suomalaiset haluavat ostaa lahjat pukin pussiin eivätkä jää odottelemaan alennusmyyntejä. Syynä esimerkiksi lahjakortin hankkimiseen tuntuu enemmänkin olevan mieluisan lahjan antamisen vaikeus kuin säästäminen, selvittää Kaupan Liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen.

Joulu on vähittäiskaupan tärkein sesonki. Kaupan Liiton mukaan jokainen yli 15-vuotias suomalainen käyttää joulun aikana rahaa 194 euroa tavallista enemmän. Tutkimuksessa ei ole eritelty sitä, miten summa jakaantuu joulunvieton ja joulukuussa tehtyjen alennusmyyntiostosten kesken.

Virpi Kupiainen-Ämmälä

Lue koko juttu 21.12.2016 ilmestyneestä Eparista tai näköislehdestä.