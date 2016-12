Joulukuu onkin tulipalojen kokonaismäärällä mitattuna talvikauden vaarallisin kuukausi. Tilastollisesti suurin syy tulipaloihin on ihmisen oma toiminta. Joka päivä kahdeksassa kodissa palaa.

– Huolellisuudella ja ennaltaehkäisyllä varmistat turvallisen joulun ja uudenvuoden. Sovi koko perheen kanssa turvallisuuskäytännöt. Kuka saa sytyttää kynttilät, milloin ja miten niitä poltetaan ja miten ne sammutetaan, muistuttaa Suomen Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö Camilla Volanen.

Volanen opastaa, että Perheen kesken on hyvä käydä läpi vaaranpaikat, selvittää mistä löytyy sammutusvälineet ja keskustella miten vahingon sattuessa toimitaan.

– Kodin paloturvallisuus on pitkälti ihmisten omalla vastuulla. Palovaroitin on paloturvallisuuslaitteiden numero ykkönen. Jokaista alkavaa 60 neliötä kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Testaa palovaroittimien toimintakunto kerran kuukaudessa.

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos on erittäin huolestunut siitä, miten paljon Etelä-Pohjanmaalla ja Suomessa on viime aikoina ollut tuhoisia asuinhuoneistopaloja. Niissä on menehtynyt useita ihmisiä.

– Palovaroitin tuli Suomessa pakolliseksi vuonna 2000. Joka toisessa rakennuspalopaikassa ei kuitenkaan ole ollut palovaroitinta tai se ei ole toiminut. Kysyin henkilökunnalta lähdemmekö näillä tiedoilla joulunviettoon vai teemmekö jotain, kertoo pelastusjohtaja Harri Setälä.

Mietinnän tuloksena on informaatio- ja tiedotustilaisuus. Käsittelyssä on ainakin pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma, asuinhuoneistojen paloturvallisuus ja se, miten sitä voisi parantaa. Paikalle toivotaan erityisesti taloyhtiöiden edustajia. Info järjestetään 16. 12. kello 10.00 Nurmon paloasemalla.