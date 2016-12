1. Verkkokaupassa on vähintään 14 vuorokauden lakimääräinen vaihto- ja palautusoikeus. Myyjäliikkeellä on oikeus veloittaa palautuskulut, jos tästä on ilmoitettu etukäteen. Vaihto- ja palautusoikeus ei koske hygieniatuotteita eikä sinetöityinä toimitettavia dvd-levyjä tai vastaavia, jos sinetti on rikottu. Uima-asut ja alusvaatteet eivät lain mukaan ole hygieniatuotteita.

2. Kivijalkakaupassa ei ole lakiin perustuvaa vaihto- tai palautusoikeutta virheettömille tuotteille. Jos liike tällaisen oikeuden vapaaehtoisesti myöntää, oikeus sitoo liikettä. Lahjaksi ostettaville tuotteille kannattaa pyytää myyjää merkitsemään vaihto-oikeus kuittiin ja varmistaa, että vaihtoaika on riittävän pitkä. Myyjäliike voi myös asettaa ehtoja palautusoikeudelle. Se voi esimerkiksi vaatia alkuperäistä kuittia, myöntää vain vaihtamisen tavaraan tai lahjakorttiin tai rajata alennuksella myydyt tuotteet vaihto- tai palautusoikeuden ulkopuolelle.

3. Lahjakortin ostajan pitää varmistaa, että lahjakortin käyttöaika on riittävä ja lahjakortin saajan kannattaa hyvissä ajoin ennen käyttöajan umpeutumista varata aika, jos kyse on palvelusta kuten kasvohoidosta tai hieronnasta. Jos lahjakortin myynyt liike menee konkurssiin, on lahjakortti arvoton.

4. Virheellisille ja rikkinäisille tavaroille ei ole määrättyä palautusaikaa, mutta virheestä on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa myyjälle. Ostajalla on kuitenkin aina kaksi kuukautta aikaa reklamoida siitä, kun on havainnut virheen. Alkuperäistä kuittia ei välttämättä tarvita. Pankkikorttitosite tai esimerkiksi pakkaus riittää osoittamaan, että tuote on ostettu kyseisestä liikkeestä. Virheen perusteella tuote korjataan, vaihdetaan ehjään vastaavaan tai palautetaan rahat. Lahjakorttia ei ostajan tarvitse hyväksyä hyvitykseksi. Myyjän on myös korvattava ostajalle esimerkiksi matka- ja puhelinkulut, jotka aiheutuvat tavaran virheestä.

5. Virheellisen tuotteen osalta kuluttajalla on samat oikeudet kuin normaalihintaisen tuotteen ostajalla, vaikka alennuksella myydyllä virheettömällä tavaralla ei olisikaan vaihto- tai palautusoikeutta.

6. Luottokortilla maksava voi virhe- ja viivästystilanteessa kääntyä luottokorttiyhtiön puoleen ja vaatia hyvitystä maksetusta summasta, jos myyjä ei toimita tavaraa. Verkkokauppaostokset kannattaa aina maksaa luottokortilla, myyjältä on usein vaikea saada hintaa palautettavaksi, jos tavara ei tulekaan tai on virheellistä.

7. Alennusmyynneissä alehinta lasketaan siitä hinnasta, jolla tuotetta myyty juuri ennen alennusta samassa myyntipaikassa. Lisäalennus lasketaan jo kertaalleen alennetusta hinnasta.