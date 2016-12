Tee joululiikenteestäsi huoleton, kun autosi ja renkaasi kunnossa on!

Joulunviettoon valmistautuva autoilija tietää, että liikenne voi aiheuttaa stressiä. Joulurauhaan virittäytyminen jo ennen automatkaa kuitenkin onnistuu, jos auton ja renkaiden kunto on tarkastettu hyvissä ajoin ennen matkaa. Kun sää- ja keliennusteet ovat tiedossa ja matkaan varataan kunnolla aikaa, tulee itse matkasta nautinnollisempi joulun vieton alku koko perheelle.

Joulu ajoittuu viikonlopulle, jonka vuoksi sekä meno- että paluuliikenne keskittyy päiviin viikonlopun molemmin puolin. Lämpötila liikkuu ennusteen mukaan nollan ja muutaman pakkasasteen välillä ja paikoitellen on luvassa lumi- tai vesisadetta. Nollan tienoilla lämpömittarissa liikkuva elohopea merkitsee usein äkillisesti muuttuvia ajokelejä. Arvaamattomassa talvisäässä hyvien talvirenkaiden merkitys on suuri ja renkaiden kunto kannattaakin tarkastaa ennen joululiikenteeseen kiihdyttämistä. Kannattaa tarkistaa ainakin urasyvyys ja nastojen määrä. Jos renkaat ovat jo yli kuusi vuotta vanhat, niiden kumisekoitus saattaa olla kovettunut. Tämä heikentää renkaiden pito-ominaisuuksia huomattavasti.

Kun auto on raskaasti lastattu, on syytä tarkastaa myös rengaspaineet. Ilmanpainetta tulee talvella nostaa autonvalmistajan suosittelemasta paineesta 0,2 baria, koska kylmässä paine laskee. Kun auto on lastattu äärimmilleen, tulee ilmanpainetta lisätä jopa 0,5 baria.

Auto kannattaa lastata harkitusti. Raskaimmat tavarat tulee pakata alimmaksi ja irtonaiset tavarat sitoa tai tukea niin, etteivät ne äkkijarrutuksen sattuessa aiheuta vahinkoa. Jos mukana kulkee suksiboksi, on tärkeää muistaa, ettei sinne tule lastata raskasta kuormaa. Kun auton painopiste muuttuu, lähtee auto helposti luisuun äkkijarrutuksessa tai nopeassa väistöliikkeessä.

Liikenteessä voi kohdata tielle yllättäen loikkaavan hirvieläimen. Nollan tietämillä liikkuvan lämpötilan ja jäätävien vesisateiden vuoksi märkä tienpinta on pimeä ja ajonäkyvyys voi olla varsin heikko. Ajovalot sekä pyyhkijät kannattaakin tarkastaa ennen joulumatkan starttaamista.

Vinkkejä stressittömään joulumatkaan:

•Tarkista auton kunto ennen matkaa.

•Tarkista renkaiden kunto, uransyvyyden tulee olla yli neljä milliä ja nastarenkaissa riittävästi nastoja kaikissa renkaissa.

•Aktiivisessa ajossa ollutta, yli kuusi vuotta vanhaa rengasta ei kannata enää käyttää.

•Tarkista renkaiden ilmanpaine. Kylmässä säässä ilmanpaine laskee ja talvella painetta kannattaa nostaa 0,2 baria suositeltua korkeammaksi. Raskaasti lastatun auton renkaiden ilmanpainetta kannattaa nostaa jopa 0,5 baria.

•Täytä pissapoika pakkasen kestävällä pesunesteellä ja varaa sitä matkalle riittävästi

•Ota mukaan heijastinliivit ja taskulamppu sekä lämpimiä vaatteita tielle jäämisen varalle.

•Tarkista, että matkapuhelin on ladattu ja että mahdollinen autolaturi on mukana.