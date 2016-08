Ensisijaisesti keräyksessä saadut pelit ja elokuvat toimitetaan Tampereen lasten- ja nuorten syöpäosastolle. Keräyksen käynnisti ensin Lakeuden Shoppis, joka oli kuullut tarpeesta syöpää sairastavan lapsen äidiltä.

– Osastolla hoidetaan muun muassa Etelä-Pohjanmaan alueen syöpää sairastavia lapsia- ja nuoria. Suomessa on tietääkseni yksi nuorten osasto, jossa on nuorille oma tila. Esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on leikkihuone, joka palvelee leikki-ikäisiä, mutta nuorille ei osastolla ole muuta kuin pelit ja leffat, kertoo syöpää sairastavan nuoren äiti, joka toimii keräyksen yhteyshenkilönä.

Hän kertoo, että lyhimmillään hoidot kestävät 6-9 kuukautta. Kerrallaan sairaalassa vietetään vähintään kolme päivää.

– Jotkut huono-onniset joutuvat viettämään eri syistä osastolla jopa kuukausia. Infektioriskin vuoksi tuona aikana ei voi poistua osastolta ja yleensä huonovointisuuden takia lapsi ei pääse pois edes huoneestaan. Pääasiassa vietämme siis aikaa yhdessä elokuvia katsellen. Tästä heräsi ajatus perustaa keräys. Nykyisin osastolla olevat muutamat elokuvat tulee äkkiä katsottua läpi.

Keräyspisteitä on elokuun loppuun saakka Lakeuden soppiksella sekä Eparin toimituksessa.

– Jos elokuvia tulee paljon, kuten uskon ja toivon, niin niitä voidaan lahjoittaa myös Seinäjoen keskussairaalan lasten osastolle. Ylimääräisiä elokuvia voimme myös myydä ja hankkia tuotoilla osastoille tabletteja, joita voisi käyttää surfailuun ja joihin voisi ladata e-kirjoja.

Syöpää sairastavan lapsen äidin isona toiveena on myös, että yritykset innostuisivat järjestämään infektioriskisille omia tilaisuuksia.

– Tampereella paikallinen yhdistys yritysten kanssa on järjestänyt esimerkiksi yksityistilaisuutena ravintolaillan, jota varten tehtiin tavallista parempi siivous. Tampereen Aukia on mahdollistanut shoppailupäiviä. Nämä ovat ihania mahdollisuuksia lapsille, jotka eivät infektioriskin vuoksi voi mennä minnekään yleiseen tilaan, jossa on muita ihmisiä. Pois jäävät koulu ja harrastukset, elokuvat ja ostarit.

Lue lisää syöpälapsen perheen arjesta 24.8.2016 ilmestyvästä Eparista.

Eparin toimitus on avoinna 9-17, jonka jälkeen elokuvia voi tiputtaa Ilkan postilaatikkoon (Koulukatu 10).