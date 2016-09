Mietitkö mitä pihapiirissäsi tapahtuu, kun et ole kotona?

Iltojen pimetessä alkaa pihoista kadota polkupyöriä ja muuta helposti liikuteltavaa omaisuutta. Varkauksia tapahtuu myös päivällä asukkaiden ollessa töissä ja koulussa.

Facebookin Avoin Puskaradio Seinäjoki -ryhmässä on raportuitu hiippareista tai sellaisiksi ajatelluista yöllisistä kulkijoista. Siellä on kerrottu myös muutamista asuntomurroista. Ryhmässä on ollut aistittavissa pelkoa. Kirjoittajat kyselevät, onko ikkunoista kurkkiminen ja varkaudet lisääntyneet tänä syksynä.

Pohjanmaan poliisin rikosylikomisario Urpo Lintala kertoo, että tilastojen mukaan Seinäjoella on tänä vuonna tehty aikaisempaa vähemmän asuntomurtoja.

– Rikosnimikkeillä varkaus, varkauden yritys, törkeä varkaus ja törkeä varkauden yritys kirjattiin Seinäjoella viime vuonna 49 tapausta. Tänä vuonna elokuuhun mennessä niitä on rekisteröity 19.

Yksityishenkilöt ovat jakaneet valvontajärjestelmiinsä tallentuneita henkilöiden kuvia Facebookissa. Se on Lintalan mukaan luvallista, jos kuvassa näkyy vain oma pihapiiri eikä julkista tai naapurin aluetta.

Yksityinen henkilö saattaa syyllistyä salakuvaukseen, jos ei ilmoita valvontajärjestelmästä kyltillä tai kuvaa muuta kuin omaa pihaansa.

Lintala kehottaa käyttämään omaa harkintaa siinä, kannattaako kuvia kuitenkaan julkaista sosiaalisen median kautta.

– Lähtökohta on, että kuvat lähetetään ensisijaisesti poliisille.

Yhä useammat yksityishenkilöt hankkivat turvakseen valvontakameran.

– Kahden viime vuoden aikana valvontakamerat ovat yleistyneet. Myös taloyhtiöihin voidaan asentaa valvontajärjestelmä, kertoo Oculuxin toimitusjohtaja Otto Marttila.

Valvontakamerat ovat nykyään kehittyneitä ja niillä saa tarkkoja kuvia pihapiirissä liikkuvista kulkijoista. Riistakameroiden tehokkuus ei välttämättä riitä turvakäyttöön, koska ne on tarkoitettu kuvaamaan paikallaan pysyvää eläintä.

– Riistakameroiden liiketunnistustekniikat, kuvausoptiikka ja kuvanlaatu on suunniteltu vain muutaman metrin säteelle.

Teksti: Elena Lehdontie

