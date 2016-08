Kauppojen yössä on kerrankin aikaa shoppailla.

Seinäjoella ensimmäistä kertaa järjestettävä Kauppojen yö on saanut myymälöiltä hyvän vastaanoton. Suurin osa Torikeskuksen, Epstorin, Lehtisen ja Megakeskuksen kaupoista pitää ovensa auki myöhempään perjantai-iltana. Mukana on myös useampia kivijalassa toimivia liikkeitä.

– Moni liike on lähtenyt innolla mukaan heti näin ensimmäisellä kerralla, GapCon Oy:n Marjo Pirhonen iloitsee.

Osa liikkeistä on auki iltayhdeksään. Suurin osa pitää ovensa auki iltakymmeneen.

– Usealla liikkeellä on hyviä prosenttitarjouksia illan aikana. Myymälöissä on jo syysuutuuksia esillä, joten tämä on hyvä ilta lähteä ostamaan alennettuun hintaan esimerkiksi uusia vaatteita.

Osa kaupoista järjestää pientä tarjoilua ja omaa ohjelmaa liikkeen sisällä. Ohjelmaa on myös kauppakeskuksissa. Esimerkiksi Torikeskuksessa Amarillolla on piste, jossa on tarjolla alkoholittomia drinkkejä. DJ soittaa musiikkia kello 18–22. Epstorilla musiikista vastaa trubaduuri Jukka Järvenpää kello 19–22. Silloin voi laittaa vaikka jalalla koreasti.

– Tästä on hyvä aloittaa viikonlopun viettäminen ja suunnata samalla ravintoloihin syömään hyvin ja katsomaan monipuolista ohjelmaa.

Idea Kauppojen yön viettämisestä Seinäjoella lähti yrittäjiltä ja Epari tarttui toiveeseen.

– He halusivat uutta säpinää Seinäjoen perjantai-iltaan. Onhan tämä konseptina mukavan erilainen kaupallinen tapahtuma, toteaa Keskikaupungin yön ja Kauppojen yön järjestelyistä vastaavan Eparin päätoimittaja Laura Syväoja.

Monista kaupungeista tuttu Kauppojen yö on ollut menestynyt ilta esimerkiksi Kokkolassa ja Tampereella.

– Kaikkihan on kuitenkin siitä kiinni, onko ihmisiä liikenteessä. Toivottavasti asiakkaat lähtevät ostoksille, Pirhonen toteaa.

Hän muistuttaa, että Seiparkin kadunvarsien pysäköintipaikat ovat ilmaisia perjantai-iltana.

– Jos ei arkena muuten ehdi ostoksille, niin nyt siihen on loistava tilaisuus.

Teksti: Paula Myllykoski

Lue kaikki tarjoukset ja tapahtumat Keskikaupungin yöstä 24.8.2016 Eparista, Eparin näköislehdestä tai Keskikaupungin yö -verkkosivuilta.