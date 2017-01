Seinäjoen uusi Keskustori on valmistuttuaan paikka, jota kelpaa esitellä kansainvälisillekin vieraille. Tori rakennetaan kerralla sellaiseksi, ettei sitä tarvitse heti korjailla tai täydentää. Kaupunginhallitus päätti kaupungin uuden käyntikortin reuna-ehdoista maanantaina.

Tähän saakka kaupunginhallitukselle on esitetty lähinnä torin ulkonäköä hahmottavia asioita. Nyt esillä oli toiminnallisia ja teknisiä seikkoja kuten sulanapitojärjestelmät ja kahvila-monitoimitilapaviljongin rakentaminen. Samalla varmistettiin se, että Kalevankatu ja Keskuskatu läpäisevät torin yksikaistaisena. Muuten alue pysyy kävelypainotteisena. Torikauppa siirretään toiveiden mukaan Keskustorille.

Keskustorin alle tulevan parkkihallin rakentaminen on aikataulussa. Seiparkin osalta torin kansi on valmis syksyllä. Kansirakenteiden tekoa päästään kuitenkin aloittamaan jo keväällä. Kivetykset tehdään kesällä 2018. Viimeistelyä vaille valmis tori on saman vuoden lopussa.

Torikansi rahoitetaan vuosien 2017 ja 2018 budjetista. Ennen kokousta teknisen toimen vt. toimialajohtaja Kari Havunen arvioi torikannen pintakivetyksen ja sen lämmityksen maksavan kolmisen miljoonaa euroa.

– Pyrkimys on, että lopullinenkin hintalappu alkaa kolmosella. Lopulliset kustannukset selviävät, kun suunnitelmia jatketaan pidemmälle, painottaa teknisen toimen vt. toimialajohtaja Kari Havunen.

Yhteisöllinen projekti

Katusuunnitelma on näillä näkymin ensi viikosta alkaen pari viikkoa kaupunkilaisten nähtävänä ja kommentoitavana niin kaupungintalolla kuin internetissäkin. Helmikuussa suunnitelmaa käsitellään teknisessä lautakunnassa.

Teksti: Virpi Kupiainen-Ämmälä

Lue koko artikkeli 11.1.2016 Eparista tai Eparin näköislehdestä.