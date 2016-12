Keittiön viemäri pysyy puhtaana ja vetää hyvin, kun lavuaariin ei huuhdella mitään kotitaloudessa syntyvää jätettä. Esimerkiksi hammastikuista ja tilkasta ruokaöljyä voi viemärissä kasvaa haiseva likatulppa, kun öljyiseen pintaan tarttuu lisää jätettä. Ruokajäte myös kuormittaa putkistoa ja jäteveden puhdistuslaitosta sekä ruokkii viemärirottia.

Ruoantähteet voi pyyhkäistä lautasliinan tai aterimilla biojäteastiaan. Astianpesualtaassa kannattaa käyttää tulppaa ja kerätä ruokajäämät talouspaperiin ennen likaveden viemäriin laskemista. Likavesi on useimmiten haaleaa eikä irrota viemärin poistoputkeen kerääntynyttä rasva- ja muuta likaa. Mikäli astiat pestään astianpesukoneessa, jätteet jäävät koneen jätesiivilään ja lämmin pesuainevesi puhdistaa putkistoja koneen poistovesiliitännän kohdalta eteenpäin.

Lähellä viemäriaukkoa olevat pienet tukokset poistoputkessa voi avata ekologisesti ruokasoodan ja etikan seoksella. Viemäriin kaadetaan desilitra ruokasoodaa ja päälle pari desilitraa etikkaa. Kuplivan seoksen annetaan vaikuttaa puolisen tuntia, jonka jälkeen viemäriin kaadetaan ensin kiehuvaa ja sitten kylmää vettä. Käsittelyllä tuhotaan hajuja aiheuttavat bakteerit. Vaikutus on paikallinen, sillä vaahto ei etene putkistossa kovin pitkälle. Viemärin avaamiseen voi käyttää myös viemärivaijeria tai imukuppia ja tarvittaessa erikoisaineita.

Viemärin hajulukon ja putkiston puhdistus on tarpeen, jos haju tulee hajulukosta. Asunto-osakeyhtiössä asuvan on syytä varmistaa isännöitsijältä, saako hajulukon avata itse vai tekeekö sen huoltoyhtiö. Puhdistukseen tarvitaan ämpäri, pulloharja ja suojakäsineet. Hajulukon alle laitetaan ämpäri, kierretään hajulukon osat auki ja puhdistetaan ne. Samassa yhteydessä tarkistetaan tiivisteiden kunto ja puhdistetaan hajulukkoon tuleva lavuaarin poistoputki ja muut irrotettavat putket pulloharjalla rassaten. Mikäli tukos on hajulukon jälkeen, voi viemäriin lorauttaa putkiston puhdistamiseen tarkoitettua ainetta. Hankalat tukokset kannattaa jättää ammattilaisen hoidettavaksi.

Lisää pienkiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä ohjeita löytyy TTS Työtehoseuran sähköisestä huolto-oppaasta osoitteesta www.tts.fi/huoltokirja.