Altian Koskenkorvan tehdas Ilmajoella käytti vuoden 2016 aikana yhteensä 192,2 miljoonaa kiloa suomalaista ohraa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin tehtaan historiassa.

Kyseessä on jo kolmas peräkkäinen vuosi, kun Koskenkorvan tehdas teki ohrankäytön ennätyksen. Kasvua edellisvuodesta oli 1,5 miljoonaa kiloa. Yli 192 miljoonan kilon ohramäärää voi havainnollistaa siten, että vuoden jokaisena arkipäivänä 17 rekka-autoa kävi tuomassa täyden ohrakuorman Koskenkorvan tehtaan viljan vastaanottoon. Tällöin ohraa on riittänyt prosessoitavaksi tehtaan 24/7–prosessiin; tehdas on toiminnassa ympäri vuorokauden, lähes vuoden jokaisena päivänä.

Suomalaisesta ohrasta syntyy Koskenkorvan tehtaan prosessissa erilaisia jalosteita. Määrällisesti eniten tehdas tuotti vuonna 2016 natiivia tärkkelystä, 57 500 tonnia. Natiivia tärkkelystä käytetään muun muassa paperi- ja kartonkiteollisuudessa sideaineena sekä panimoteollisuuden ja elintarviketeollisuuden raaka-aineena. Osa ohranjyvien sisältämästä tärkkelyksestä jalostetaan etanoliksi tehtaan käymis- ja tislausprosessissa. Etanolia tislattiin vuonna 2016 yhteensä 22 556 tonnia. Ohranjyvistä otetaan myös talteen niihin varastoitunut hiilidioksidi, kasvivalkuainen sekä kuitu.

Kuorikerros poltetaan Koskenkorvan tehtaan yhteydessä olevassa biovoimalaitoksessa. Vuonna 2016 Koskenkorvan tehdasalue saavutti 56 %:n omavaraisuuden höyryntuotannossa. Tehtaan uusin tapa hyödyntää ohraa on levittää biovoimalaitoksessa syntyvä tuhka uudelleen pellolle lannoitteena. Tuhkassa olevat ravinteet palautuvat takaisin peltoon ja maa voi kasvattaa uuden ohrasadon.