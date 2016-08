Sisällä pelattava laserpeli Megazone saapuu Seinäjoelle. Ovet avautuvat Lehtisen kauppakeskuksessa lokakuun alussa. Seinäjoen toimipiste kuuluu Megazone-ketjuun, jonka ensimmäinen pelihalli avattiin Suomessa vuonna 1993.

Seinäjoella yritystä luotsaavat Sami Meisalmi ja Jari Friman. Heidän hallussaan on myös Tampereen ja Porin pelisalit. Seinäjoen peliluolasta tulee keskimääräistä suurempi: tilaa on yli 500 neliötä. Nyt kellarissa rakennetaan pelissä tarvittavia labyrinttejä ja maalataan seiniä. Jokainen näkyvä pinta peitetään kynäruiskulla tehdyillä maalauksilla. Pimeässä hohtavat maalit luovat vihreiden lasersäteiden kanssa jännittävän ympäristön. Kokonaisuutta täydennetään musiikilla ja savuefekteillä.

Megazone on liikunnallinen joukkuepeli, jonka pelaamiseen tarvitaan vain laserase ja sen säteet tunnistava liivi. Älykäs liivi on yhteydessä tietokoneeseen, joka laskee pisteet. Pelaajat saavat tulokset tietoonsa vasta pelin päätyttyä. Kentällä on samaan aikaan kolme joukkuetta, joissa on vähintään kolme pelaajaa. Nuorimmat lajin harrastajat ovat nelivuotiaita.

– Laji muistuttaa mailapelejä, mutta tässä puhutaan mailaotteen sijaan aseotteesta. Itseäni kiinnostavat nopeus, teknisyys ja se, että pelissä tarvitaan älyä. Taktiikkojen hiominen ei ole aivan yksinkertaista, Meisalmi selvittää.

Mies tietää, mistä puhuu, sillä hän on maailman parhaita Megazonen pelaajia. Meisalmen joukkue otti pronssia maailmanmestaruuskilpailussa Australiassa vuonna 2014. Seuraava MM-kilpailu pidetään ensi vuonna

Teksti: Virpi Kupiainen-Ämmälä

