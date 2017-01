Loppiainen on kirkkopyhä, jota on riepoteltu kovalla kädellä. Sen paikka on vaihdellut kalenterissa vuosien varrella moneen otteeseen. Välillä loppiainen siirrettiin lauantaille. Kovin isku tuli viime vuonna, jolloin maan hallitus kaavaili kirkolle tärkeän pyhän muuttamista palkattomaksi työpäiväksi. Loppiaista ei kuitenkaan saatu lopetettua. Se on ja pysyy, ainakin toistaiseksi, palkallisena vapaapäivänä.

Kiista liittyi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan, jolla haluttiin parantaa Suomen taloutta. Niin kutsuttu pakkolakipaketti olisi muuttanut myös helatorstain palkattomaksi työpäiväksi. Näin ei kuitenkaan käynyt, koska työmarkkinajärjestöt pitivät kilpailukykysopimusta parempana vaihtoehtona.

Ammattijärjestö Akavan Erityisalojen asiamies Jaakko Korpisaari tietää, ettei kilpailukykysopimuskaan ollut työmarkkinajärjestöjen mieleen.

– Loppiaisen ja helatorstain asema säilyi, mutta työaikaa pidennettiin vuodessa 24 tuntia. Ammattijärjestöt ja työpaikat voivat toteuttaa asian eri tavoilla. Kuntasektorilla viikkotyöaika piteni puolella tunnilla.

Loppiaista vietetään 6. tammikuuta. Loppiaisen paikka kalenterissa vaihteli vuosina 1973-1991, jolloin sitä vietettiin lauantaina 6.-12. tammikuuta välisenä aikana.

Loppiaisena monessa perheessä viedään joulukuusi ulos ja kerätään tonttukoristeet laatikkoihin odottamaan seuraavaa joulua. Loppiainen tavallaan lopettaa joulun.

Kirkollisessa elämässä loppiainen on yksi kristittyjen vanhimmista juhlista. Sitä on vietetty jo ennen joulua. Loppiaisen evankeliumiteksti kertoo kaukaa vaeltaneista itämaiden tietäjistä, jotka tulivat Betlehemiin katsomaan Jeesus-lasta. Tämä on tulkittu vertauskuvallisesti Jeesuksen ilmestymisenä pakanamaiden edustajille, minkä vuoksi tapahtumaa vietetään myös lähetystyön muistona. Loppiaista kutsutaan myös Jumalan ilmestymisen juhlaksi.

Virpi Kupiainen-Ämmälä

