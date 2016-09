Suoku Siren Seinäjoen Koskihäjyistä. Siren kertoo, että toistaiseksi ollaan vielä lupien hakukierroksella. Luvat tarvitaan kaupungilta ja Ely-keskukselta. Myös rahoitus tarvitsee viimeisen sinetin.

– Olemme hakeneet rajoitusta Liiveristä ja päätöksemme saanemme tänä vuonna. Kaupungin ja muiden toimijoiden suhtautuminen on ollut positiivinen. Luottoa projektin toteutumiseen on, Siren kertoo.

Melontakeskuksen on tarkoitus rakentua vuosina 2017-2019. Melontakeskuksen on tarkoitus kytkeytyä Kyrkösjärven uimarannan alueelle kehittyvään elämysliikuntapuistoon. – Melontakeskus sijaitsisi uimarannan vasemmalla puolella. Alueen ilmeellä on tarkoitus tavoitella vanhanaikaisten venevajojen tunnelmaa, Siren kertoo.

Fyysisesti näkyvien rakennelmien lisäksi hankkeeseen kuuluu suunnitelma vesitse kuljettavasta luontopolusta. Lakeuden jokiluontopolku on 25 kilometriä pitkä, lisäksi ympäri Kyrkösjärven rantoja melomalla ja Seinäjoen laskukanavaa Rengon padolle nousemalla voi tehdä 20 kilomerin melontalenkin.

– Kyrkösjärvi on todettu jo aikaisemmin monipuoliseksi vesistöksi kaikille vesillä liikkujille. Melontakeskus siitä saataisiin todellinen virkistyskeidas niin asukkaille kuin matkailijoille, lupaa idean isä Esa Mahlamäki Koskihäjyistä.

Teksti: Laura Syväoja

