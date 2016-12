Miksi jouluruokaa tulee helposti syötyä liikaa?

– Ihminen on ”suunniteltu” niin, että mitä useampaa lajia on tarjolla, sitä helpommin syö liikaa. Ominaisuus on perua metsästäjä-keräilijäajalta, jolloin ravintoaineiden saannin turvaamiseksi oli järkevää maistella monipuolisesti kaikkea. Kylläisyys kehittyy tiettyä makua tai vaikka väriä kohtaan, mutta toista ruokalajia tekeekin vielä mieli syödä. Syy voi olla myös psykologinen. Mielessä voi olla ajatus, että runsaasta valikoimasta täytyy syödä reilusti ja kaikkea, kun tätä saa vain kerran vuodessa.

Miten välttää ähky jouluruokailussa?

– Pysy kohtuudessa. Kaikkea ei kannata tarjoilla samalla kertaa. Syö vaikka aattona kinkkua, joulupäivänä kalkkunaa ja Tapanina kaloja. Herkkujakin voisi olla vain yhtä lajia kerrallaan. Voi myös päättää ottaa vain yhden lautasellisen pääruokia ja järjellisen annoksen herkkuja. Salaattia kannattaa tehdä jouluksikin. Oman mielen kanssa voi myös käydä keskustelua. Muistuta itsellesi, ettei kaikkea tarvitse ahnehtia kerralla. Syö hitaasti, nauti tuoksuista ja tunnustele, milloin olet kylläinen.

Miten välttää vatsan turvotusta juhla-ajan keskellä?

– Syö kohtuudella, hitaasti, rauhallisesti ja kunnolla pureskellen. Jos vatsa on herkkä, kannattaa välttää pahimpia turvottajia ja vatsanväänteiden aiheuttaja kuten runsasta vehnää, luumuja, sekahedelmiä ja rosollia. Kinkku, kalat, kalkkuna, riisipuuro laktoosittomaan maitoon ja porkkanalaatikko ovat esimerkkejä herkkävatsaisillekin paremmin sopivista jouluruoista.

Miksi jouluruokailun jälkeen monilla myös närästää? Miten sitä voi ehkäistä?

– Närästystä aiheuttavat tyypillisesti liian suuret annoskoot ja tietyt ruoka-aineet kuten esimerkiksi alkoholi, suklaa, piparminttu, sipuli, sitrukset, käristetyt, hyvin mausteiset ja rasvaiset ruoat. Närästyksen välttää parhaiten syömällä kohtuullisesti ja rauhallisesti sekä jättämällä pois itselle kaikkein pahimpia ruoka-aineita. Ruokailun jälkeen ei kannata kumarrella eikä käydä heti makuuasentoon. Myös kiristävät vaatteet pahentavat närästystä. Ruokalevon sijaan kannattaa kokeilla vaikkapa rauhallista kävelylenkkiä. Satunnaisesti närästystä voi lääkitä apteekin käsikauppalääkkeillä.

Kuinka nopeasti herkuttelu näkyy lisäkiloina?

– Nyrkkisääntö on, että sillä, mitä syö joulun ja uuden vuoden välillä ei ole väliä, vaan sillä, mitä syö uuden vuoden ja joulun välillä. Toki joulusyöminen voi kerryttää muutaman kilon lähinnä nestettä, mutta ne poistuvat, kun siirtyy takaisin normaaliin syömiseen. Jos sairastaa jotakin pitkäaikaissairautta, tilanne on yksilöllinen. Kolesteroli ei muutamassa päivässä hetkahda, mutta esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa sairastavan on syytä miettiä suolan määrää myös pyhinä. Insuliinihoitoisen diabeetikon pitää muistaa laskea jouluruoan hiilihydraatit ja pistää niiden mukaan. Keliakiaa sairastavan täytyy huolehtia gluteenittomuudesta joulunakin.