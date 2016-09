Onko sinulla esimies, jolle ei riitä ja kelpaa mikään? Syy ei aina ole työntekijässä, vaan pomossa, jolla on narsistisia piirteitä. Hänen mielestään vika on aina muissa.

Työpaikan kahvipöytäkeskusteluissa lähes kaikkia esimiehiä haukutaan surutta narsisteiksi. Aivan näin yleistä narsistisuus ei kuitenkaan ole, mutta pomoissa narsisteja on keskimääräistä huomattavasti enemmän. Esimiehistä 29 prosentilla on narsistisia piirteitä. Muissa ammattikunnissa narsistisuutta esiintyy kahdeksalla prosentilla.

Asiat käyvät ilmi seinäjokisen Hanna Peltokankaan juuri valmistuneesta tohtorinväitöskirjasta, jossa hän tutkii esimiesten persoonallisuuden, työsuoriutumisen ja työuupumuksen välisiä yhteyksiä.

Narsistinen esimies saa työpaikalla aikaan suurta vahinkoa. Hän vaikuttaa toiminnallaan monen ihmisen elämään ja saattaa aiheuttaa jopa alaistensa sairastumisen.

– Nasisti on taitavava manipuloija. Ihmisen todellinen luonne selviää muutamassa vuodessa. Organisaatiomuutosten keskellä narsistit saattavat päästä luovimaan pitkällekin. Korkeaan asemaan päässyttä esimiestä on vaikeaa irtisanoa, Peltokangas tietää.

Ongelmien välttämiseksi Peltokangas kehottaa rekrytoijia käyttämään aikaa ja rahaa jokaista uutta työntekijää palkatessaan. Esimiesten työsuorituksia voidaan nimittäin ennustaa laadukkailla ja monipuolisilla menetelmillä. Yksi niistä on lähes sata vuotta vanha Rorschachin musteläiskätestin nykyaikainen versio.

– Virheelliset rekrytoinnit tulevat kalliiksi. Haastattelu on edelleen tärkein työvälinen, mutta testit auttavat valitsemaan sen henkilön, joka vastaa työnantajan ihannekuvaa.

Jo työn saaneen narsistin kesyttäminen on vaikeaa. Koulutuksella ja tehtävänsiirrolla saatetaan saada aikaan parannusta, mutta muutoksen halun pitäisi lähteä henkilöstä itsestään.

Alaisen keinot taistella narsistista esimiestä vastaan ovat vähissä.

– Kannattaa kertoa henkilöstöpäällikölle tuntemuksista. Asiaa selvitellessä on kuitenkin sana sanaa vastaan. Helpointa on vaihtaa työpaikkaa, jos se vain on mahdollista.

Teksti: Virpi Kupiainen-Ämmälä

Lue lisää asiasta 7.9.2016 ilmestyneestä Eparista tai Eparin näköislehdestä.