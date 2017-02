Miehen tuotoksia ovat muun muassa vuoden 2016 Suomen Spotifyn kuunnelluin kappale “Faded” sekä loppuvuodesta 2016 julkaistu, niin ikään suureen suosioon kohonnut “Sing Me To Sleep”. Tuottajan valtaisasta menestyksestä kertoo Faded-kappaleen maailmanlaajuinen suosio yhden vuoden aikana: yli puoli miljardia Spotify-kuuntelukertaa. Myös kuluvan vuoden ensimmäisten viikkojen aikana Suomen eri musiikkilistojen kärjessä on nähty päivästä toiseen Walkerin tuoreimpia julkaisuja. Näistä mainittavimpia ovat “Alone” sekä ranskalaisen laulaja Sia:n kanssa tehty kappale “Move Your Body”. Alan Walker oli myös yksi festivaalin toivotuimmista artisteista.

– Tämän vuoden festivaalin ohjelma on Solarin historian kaikkien aikojen tasokkain ja juhlimmekin näyttävästi tapahtuman viisivuotista taivalta. Olemme erityisen tyytyväisiä tasokkaisiin ulkomaalaisiin tähtiin. Walker toimii tulevana kesänä maailmanlaajuisesti Solar Soundia paljon kookkaampienkin festivaalien päätähtenä. Esimerkkinä mainittakoon maailman suurimpiin festivaaleihin lukeutuva Belgialainen Tomorrowland, promoottori Tommi Mäki kertoo.

– Tänä vuonna uudistimme ohjelmaa reippaasti. Yli puolet uusia artisteja, joita ei ole meillä aikaisemmin nähty.

Solar Soundin lavalla tullaan näkemään lisäksi muun muassa romanialainen Inna, Yhdysvaltalainen LMFAO- kollektiivista tunnettu Redfoo. Kotimaisista tähdistä festivaaleilla nähdään SANNI, Mikael Gabriel, Antti Tuisku, Evelina, Pete Parkkonen, Aste, Reino Nordin, Petri Nygård, Mäkki & Kube sekä YleX -kanavalta tuttu Lyömättömät.