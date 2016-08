Tapahtuma yhdistää tuoreen elektronisen musiikin ja sen tekijät, dj-kulttuurin, käsityöläisoluet sekä oluen ympärille rakennetun ruoan.

– NuermoFest on haluttu ajoittaa päättyvän kesän iltojen pimenevään tunnelmaan. Ilta vietetään hyvien ihmisten, musiikin, oluen ja ruuan äärellä. Suurten kesätapahtumien rinnalla on mielestäni kysyntää vielä yhdelle pienelle intiimille tapahtumalle, festivaalia tuottava Teemu Tuuttila kuvaa festivaalin luonnetta.

Ensimmäistä kertaa tulevana lauantaina järjestettävä NuermoFest on myös tehty täysin talkootyönä.

– Tapahtuma on kuin isot, kaikille avoimet kotibileet. Nuermo on tehty yhdessä, ihmisille. Olemme tukeutuneet häpeilemättä samanmielisten apuun. Suurin osa festivaalin artisteista ja tekijöistä tekee työn korvauksetta. Tekijöitä yhdistääkin tervehenkinen rakkaus kotikaupunkiin ja mukaviin asioihin.

NuermoFest on rakentanut ohjelmistonsa tuoreen elektronisen musiikin ympärille.

Illan avaa ensimmäisiä soolokeikkojaan tekevä Jun-His. Kansainvälistä kiinnostusta herättäneestä Oranssi Pazuzu -yhtyeestä tunnettu kitaristi-vokalisti kutoo Nuermoon musiikillisen mattonsa ambientista, noisesta ja biiteistä.

Iltaa jatkaa kotimaisen elektronisen vaihtoehtomusiikin mielenkiintoisimpiin nimiin jo vuosia lukeutunut Long-Sam. Artisti siirtää yleisönsä kohti yötä tunnelmallisilla melodioilla ja vahvalla tasabiittipoljennolla.

Viimeisenä lavalla nähdään Samuli Kukkolan (Solano, Streak and the Raven) ja Ringa Mannerin muodostama Yöstö.

– Yhtyeistään The Hearing, PInt and We Fall sekä I Was a Teenage Satan Worshipper tunnettu Manner on kuluneen vuoden aikana vieraillut muun muassa Jori Sjöroosin Rooxx-yhtyeen, Big Pharman sekä Saran tuoreilla levyillä. Nyt Manner vierailee Kukkolan kanssa kaikkien aikojen ensimmäisessä Nuermossa.