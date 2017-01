– Ensimmäisestä vuodesta tuli erittäin hyvää palautetta niin asiakkailta kuin panimoilta, joten ei tarvinnut pitkään miettiä järjestetäänkö Lakeuden Panimojuhlia myös tulevaisuudessa, kertoo Henri Kangaskorte.

Onnistunut ensimmäinen vuosi näkyi panimoiden hankinnassa.

– Tarjontaa olisi ollut jopa enemmän, mitä pystyimme ottamaan vastaan. Nyt paikalla on 15 panimoa.

Tapahtuman ruokapuolesta vastaa paikallinen ravintola Mallas Kabacka ja televisiostakin tuttu Jyrki Tsutsunen.

– Ruokatarjonta on mietitty olut edellä eli annokset on pyritty muodostamaan mahdollisimman toimivaksi oluen kanssa. Yhtenä erikoisuutena mahdollisuus päästä maistamaan lime-chili suolattuja kotisirkkoja.

Maistelun lisäksi oluttapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua oluiden maailmaan syvällisemminkin.

– Bäkkärillä on muun muassa Mitä olut on? -tasting, jossa Mallas Kabackan Aleksi Tammisen johdolla maistellaan neljää tyypillistä oluttyyppiä ja tutustutaan syvemmin oluen raaka-aineisiin. Tasting sopii erityisesti vasta-alkajille, mutta myös kokeneemmille olutharrastajille, Kangaskorte kertoo.

Tapahtumassa on maisteltava kahdenpäivän aikana lähes 100 eri tuotetta. Tapahtumassa koetaan useita ensimaistoja. Yksi mielenkiintoisimmista lienee Mallaskosken Panimon sekä virolaisen Põhjala Breweryn yhteisolut So Last Saison.

– Vaikka tapahtuma keskittyykin oluisiin, on tänä vuonna tarjolla enemmän muutakin kuin olutta. Viskitislaamo Kyrö Distillery Company saa seuraa, sillä Rekolan Panimon pisteelle tulee myös uuden viskislaamon Ägräs Distilleryn tuotteet maisteltavaksi.

Teksti:

Laura Syväoja

Lue koko juttu 18.1.2017 ilmestyneestä Eparista paperilta tai näköislehdestä.