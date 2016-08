Torikadun ja Ruukintien kulmauksessa olevan Patruunakorttelin mittava uudistaminen on alkamaisillaan. Nykyinen kiinteistö puretaan ja tilalle tulee kerrostalokokonaisuus. Siihen kuuluu yhdeksän erillistä taloa, jotka on yhdistetty toisiinsa. Yhteensä tontille tulee noin 400 asuntoa. Rakennuksiin tulee liiketiloja, ja tilaa on myös esimerkiksi kivijalkakaupalle. Rakennusten korkeudet ovat joko kuusi tai kahdeksan kerrosta. Hankkeen toteuttajana on SSR Pohjanmaa Oy. Tontin tämänhetkisen kiinteistön purkamisen aloituksesta ei ole varmuutta.

– Rakentaminen aloitetaan Torikadun puolelta, joten se voidaan aloittaa ennen kuin mitään on purettu. Todennäköisesti kiinteistö puretaan ensi talven aikana.

Kiinteistön viimeinen vuokralainen K-market Ruokaruukki aloittaa loppuunmyynnin torstaina ja sulkee ovensa lopullisesti lauantaina.

– Kauppaa ei yleensä tällaisissa tilanteissa siirretä mihinkään, vaan kauppa lopetetaan kokonaisuudessaan, kauppias Heikki Finnilä sanoo.

Samaan aikaan keskustaan on suunnitteilla ja rakenteilla useita kerrostaloja. Keskuskadulle on rakentumassa yhdeksänkerroksinen talo, jonka hankkeen takana on Lujatalo. Kerrostalon vieressä olevan Kassatalon tilalle on suunnitteilla niin ikään yhdeksänkerroksinen asuin- ja liiketalo.

Virtanen sanoo, että Patruunakorttelihankkeen taustalla on kaupungin ja liike-elämän halu saada keskustaan lisää ihmisiä.

– Uudessa kaavassa tontti on kaavoitettu asuinrakennuksille. Nykyinen kiinteistö on vanhanaikainen ja toimimaton, koska isot liikkeet ovat siirtyneet kaupungin reunoihin.

Teksti: Paula Myllykoski

