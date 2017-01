Maailman epäonnisempana päivänä pidetään perjantaita, jota vietetään kuukauden 13. päivänä. Uskomuksen taustalla olevat syyt eivät ole selviä. Usean teorian mukaan pelottava päivä on kahden uskomuksen liitos: 13 on monen mielestä epäonnen luku ja perjantai viikonpäivistä pahin.

Epäonnen kasaantuminen yhdelle päivälle on tutkimusten mukaan myytti, sillä niissä ei ole todettu, että perjantai 13. päivä olisi sen vaarallisempi kuin muutkaan päivät.

– Pelko on taikauskoa. Perjantai 13. päivä ei satu tavallista enemmän onnettomuuksia. Jos onnettomuuksia on tiettynä päivänä tavallista runsaammin, syynä on esimerkiksi sää. Jos tiet ovat jäässä ja lunta sataa, niin onnettomuuksia on enemmän, tietää tutkinnan kordinaattori Juha Nuutinen Onnettomuustietoinstituutista.

Varsinkin Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja osassa Euroopan maita perjantai 13. päivä on ollut vaikeuksien ja onnettomuuksien päivän maineessa jo 1700-luvulla. Silloin ei kannattanut synnyttää, avioitua, korjata satoa tai lähteä matkalle. Suomessa vanha kansa ei päivää pelännyt eikä sitä median päivälle antamasta huomiosta huolimatta kammoksuta edelleenkään.

Seinäjoen keskussairaalan synnytyssalin apulaisosastonhoitaja Heli Villikka ei ole kuullut kolme vuosikymmentä kestäneen kätilön uransa aikana kertaakaan, että vastasyntyneen vanhemmat olisivat harmitelleet, jos vauva on putkahtanut maailmaan perjantaina 13. päivä.

– Asia saatetaan ottaa leikkimielessä puheeksi, mutta en tiedä kenenkään pinnistellen siksi, että haluaisi synnytyksen menevän toisen vuorokauden puollelle.

Avioliittoon astellaan perjantaina 13. päivä yhtä varmoin askelin kuin muulloinkin. Länsi-Suomen maistraatin henkikirjoittaja Maria Liunabba kertoo pelottavan perjantain olevan siviilivihkimisissä jopa tavallista suositumpi hääpäivänä.

– Yhden vihkijän syntymäpäivä on 13. päivä. Jos se osuu perjantaille, hän saattaa kertoa sen hääparille. Monen mielestä onni lisääntyy, jos hääpäivä on 13. päivä ja perjantai ja vielä vihkijän syntymäpäivä.

Maailmalla luku 13 on edelleen monessa paikassa pannassa: Korkeissa rakennuksissa ei ole kerrosta 13, lentokentillä puuttuu lähtöportti 13 eikä hotelleissa ja sairaaloissa ole huonetta numero 13.

Perjantaina 13. päivä pörssikauppoja tehdään tavallista vähemmän ja lentoyhtiöiden asiakasmäärät pienenevät. Finnairin koneiden täyttöasteessa tämä ei näy.

– Kaikissa koneissamme on rivi 13. En ole koskaan kuullut, että joku olisi kieltäytynyt istumasta hänelle merkityllä paikalla, kertoo Satu Haataja Finnairin viestinnästä.

Hotelli Ilves Tampereella sen sijaan huomioi kansainväliset matkailijat eikä rakennuksessa ole kerrosta 13.

– Asiakkaissa asia herättää hilpeyttä ja kysymyksiin saadaan vastailla silloin tällöin. Kerroksen puuttuminen näkyy hississä. Ylös mennessä kerroksesta 12 hypätään suoraan kerrokseen 14, selvittää hotellinjohtaja Irmeli Puolanne.

Teksti: Virpi Kupiainen-Ämmälä

Lue juttu 11.1.2017 Eparista tai Eparin näköislehdestä.