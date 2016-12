Törnävänsaaren kesässä esiintyvät brittiläinen poptähti Ellie Goulding, ruotsalainen In Flames, australialainen Airbourne sekä Die Antwoord ja The Lumineers. Etelä-Afrikan Kapkaupungissa perustettu rappia ja Rave-kulttuuria yhdistelevä Die Antwoord esiintyi Seinäjoella aikaisemmin kesällä 2015. Yhtye on ilmoittanut lopettavansa syksyllä 2017 eli heidän keikkansa Provinssissa jää yhtyeen viimeiseksi Suomen konsertiksi. Folkrockia soittava yhdysvaltojen Coloradosta lähtenyt The Lumineers nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa.

Festivaali järjestetään välillä 29. kesäkuuta ja 1. heinäkuuta.