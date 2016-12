The Hives kohosi maailmanmaineeseen 2000-luvun alkuvuosina punkia, garagea ja rock’n’rollia yhdistelleellä soundillaan sekä erityisesti rokkikukkomaisella asenteella vedetystä keikoistaan. Viisi albumia julkaissut ruotsalaisyhtye palaa nyt Suomeen viiden vuoden tauon jälkeen. The Hivesin suurimpia hittejä ovat esimerkiksi ”Hate To Say I Told You So”, ”Walk Idiot Walk” ja ”Tick Tick Boom”.

Myöskin naapurimaastamme saapuva Amaranthe on viime vuosina noussut Suomessa yhdeksi suosituimmista ruotsalaisbändeistä. Melodista metallimusiikkia karismaattisen vokalistin Elize Rydin johtamana esittävä kokoonpano on ajankohtainen lokakuussa ilmestyneestä ”Maximalism”-levystään, joka nousi Suomen albumilistalla sijalle kolme.

Hiljattain Bring Me The Horizonin lämmittelijänä Helsingin Jäähallissa vieraillut While She Sleeps kuuluu metalcoren ja post-hardcoren kuumimpiin nimiin. Tuleva keikka Provinssissa on brittibändin ensimmäinen festivaalikeikka Suomessa.

Provinssin yleisökyselyssä toivotuimpiin kotimaisiin artisteihin lukeutuva Apulanta palaa välivuoden jälkeen Törnävänsaarelle.

Children of Bodom puolestaan esiintyy Provinssissa ensimmäistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan, ja raskaampaa osastoa tarjoilee industrial-vaikutteista metallia soittava Turmion Kätilöt.

Suomirockin ikisuosikki Popeda juhlistaa 40-vuotista uraansa Provinssiin saapuvalla juhlakiertueella.