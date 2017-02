Jyväskylässä pääpaikkaansa pitävä Samla Capitalin hallinnoima rahasto Samla Toimitilat Ky on ostanut Suomen Terveystalot Oy:lta kaksi kiinteistöä Seinäjoen keskustasta. Ostetut tilat on vuokrattu kokonaisuudessaan Terveystalolle 10 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokrattavaa tilaa on yhteensä 3800 neliötä. Toisen, Vapaudentie 24 osoitteessa sijaitsevan, kiinteistö Samla Capital omistaa kokonaan. Vapaudetie 26 on omistuksessa 75 prosenttisesti.

Samla Capital, on urheilustakin tutun, kolminkertaisen Salt Lake Cityn olympiavoittajan, Samppa Lajusen vetämä yritys, joka hallinnoi sijoitusrahastoa. Strategiana on sijoittaa kasvukeskuksissa sijaitseviin toimitiloihin.

– Seinäjoki on uusi kasvukeskus, johon Samla nyt investoi. Seinäjoella tapahtuu paljon ja alue kiinnostaa myös muiden kohteiden osalta. Asuntopuolella ollaan tässä jo pitkällä, Lajunen kertoo.

– Vuoden kahden sisällä uusia sijoituksia tullaan varmasti tekemään.

Samla Capital omistaa kiinteistöjä Jyväskylästä, Oulusta ja Espoosta. Viime vuoden heinäkuussa yritys laajensi myös Vaasaan ostaessaan Pitkäkadun ja Hietasaarenkadun kulmassa sijaitsevan Tammipihan. Seinäjoen investointi on Tammipihan kanssa samaa laajuutta, mutta kauppahintoja ei kerrota.

Sijoitusstrategiana on sijoittaa kasvukeskuksien toimitiloihin 1-10 miljoonan euron kokoluokassa, joka on yksityissijoittajille usein liian suuri, mutta instituutioille liian pieni. Rahaston taustalla on noin 45 ammattimaista sijoittajaa. Yhteensä yhtiön toimitilasijoitusten arvo on noin 23 miljoonaa.

Uusien kiinteistösijoittajien asettuminen Seinäjoelle otetaan vastaan kaupungin kehittämisyhtiössä Into Seinäjoessa vastaan positiivisesti.

– Kiinteistösijoitus on lisääntynyt koko maassa ja kiinnostusta on aikaisempaa enemmän kasvaviin maakuntakeskuksiin, toteaa Into Seinäjoen toimitusjohtaja Hannu Kantonen.

– On erinomaista, että uusia toimijoita saadaan markkinoille. Se kertoo siitä, että markkinoilla on vetovoimaa ja että markkinat toimivat. On ostajien ja myyjien etu, että toimijoita on riittävästi.

Kantonen uskoo, että Seinäjoella tehty kehitystyö tekee alueesta kiinnostavan sijoittajan silmissä.

– Sijoittaja ei sijoita vain kiinteistöön, vaan myös alueeseen. Kehittyvällä alueella usko siihen, että sijoituksen arvo säilyy ja sen vuoksi investointeja uskalletaan tehdä.

Kantonen kertoo, että Lajusen yrityksen lisäksi keskusteluja on käyty myös muiden sijoittajien kanssa.

– Muutkin uudet toimijat ovat kiinnostuneita Seinäjoen seudusta. Kiinnostus koskee yleensä yksittäisiä kohteita.

Alueella kiinnostavat niin teolliset-, liike- kuin asuntokiinteistötkin.

– Kuitenkin varsinkin isot kaupalliset kohteet, kuten kauppakeskukset testaavat alueen vetovoiman sijoittajan näkökulmasta, Kantonen muistuttaa.

