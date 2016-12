Tekolumella valmistetut ladut ovat olleet hiihtokunnossa marraskuun alusta lähtien ja niiden käytöstä on peritty käyttömaksua.

– Kuntoradoilla on ollut erittäin paljon kuntoilijoita ja lippuja on ostettu erittäin paljon, josta suuri kiitos käyttäjille. Vuoden alusta lähtien laduilta ei enää peritä käyttömaksuja, kaupungin liikuntapalveluiden vs. kunnossapitopäällikkö Jari Mäkelä kertoo,

Jouppilanvuorella hiihdetään edelleen 1,5 kilometrin ladulla ja Tanelinrannan kuntoradalla kierros on kaksi kilometriä pitkä. Pidempiä latuosuuksia tulee auki heti, kun olosuhteet sen sallivat.

Mäkelä kertoo, että ensi vuoden latuja valmistellaan jo nyt.

– Tammikuun alkuun on luvattu hyvää pakkasjaksoa ja jälleen tykitetään jo ensi vuotta varten. Ensi vuonna on tarkoitus jälleen jatkaa samalla tavalla ensilumen latujen kanssa.

– Käyttäjiltä on saatu erittäin paljon hyvää palautetta laduista ja mahdollisuuksista hiihtää.

Jääalueita on Seinäjoen kaupungin alueella yli 50, joista noin puolet on kaukaloita ja puolet avojääalueita. Joulun aikana monet jäät ehtivät sulaa jopa kokonaan.

– Jääalueille pääsee taas, kun jääalueiden kunnostustyöt on tehty, toteaa Jari Mäkelä.