SJK on tehnyt vaadittavia peliliikkeitä, jota mestaruuden uusiminen vaatii. Tulevan lauantain HIFK–SJK -ottelussa rivejä vahvistaa kaksi uutta kasvoa: puolustaja Aimar ja laitahyökkääjä Billy Ionsa. Näin ollen tuleva ottelu on monessakin mielessä mielenkiintoinen. Tällä hetkellä Veikkausliigan kärki on vain muutamien pisteiden päässä toisistaan. SJK:lla on eroa kärkeen yhdeksän pistettettä. Seinäjokelaisilla on jäljellä vielä kymmenen ottelua eli jaossa on vielä 30 runkosarjapistettä

Ions, 21, on paukutellut tällä kaudella kaappeja PS Kemin riveissä, ja hän oli sarjanousijan ylivoimaisesti tärkein ase. Sitä hän on ollut toki jo useamman vuoden ajan: Ions pelasi kaudella 2013 Kemin riveissä Kakkosessa 22 ottelua ja teki yhdeksän maalia. Ions lähti kaudeksi 2013-14 takaisin Englantiin, mutta palasi saman tien kesällä 2014 PS Kemiin, jota hän oli nostamassa sarjatasoa korkeammalle, Ykköseen. Kausi Ykkösessä sujui täydellisesti, kun Billy iski sesongilla 17 maalia, sai valinnan sarjan parhaaksi pelaajaksi ja nosti Kemin täksi kaudeksi jalkapalloliigaan.

Tällä kaudella laitahyökkääjä on iskenyt liigassa kahdeksan maalia, joten on sanomattakin selvää, että SJK on saanut riveihinsä todellisen maalipyssyn.

– Ionsilta odotetaan totta kai maaleja, mutta ne maalitilanteet tulevat kokonaisvaltaisen pelaamisen kautta, kommentoi SJK:n päävalmentaja Simo Valakari.

– Esimerkiksi Akseli Pelvas ja Roope Riski ovat oivaltaneet SJK:ssä, että kun pelaa monipuolisesti, tekee myös enemmän maaleja.

Ionsin hankinta ei tullut SJK:lle hetken mielijohteesta, vaan brittiä on seurattu jo pitempään tarkalla silmällä.

– Me olemme monta kautta seuranneet häntä ja olemme ajatelleet, että hän sopisi pelityyliimme hyvin, Valakari toteaa.

Valakari muistuttaa, että syksyn tullessa pelaajaringin on oltava suurempi, kun otteluiden panokset kasvavat.

– Syksyllä tulee enemmän loukkaantumisia ja pelikieltoja, minkä vuoksi laajuutta tarvitaan.

Teksti: Toni Rajamäki