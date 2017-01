Seinäjoen vauhtiajojen promoottorin Kalle Keskisen nimellä toimituksiin lähetetty kannanotto kyseenalaistaa Provinssin käytännön, jossa on kielletty kaikilta heidän tapahtumassaan esiintyviltä kotimaisilta artisteilta esiintyminen 100 kilometrin säteellä kaksi kuukautta ennen ja jälkeen tapahtuman. Kannanoton ovat allekirjoittaneet tapahtumajärjestäjät näkevät, että se hankaloittaa paikallisten tapahtumien järjestämistä ja estää yleisöä nauttimasta artistien esiintymisestä muissa tapahtumissa.

Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen ei ole tutustunut kannanottoon ennen kuin Eparin toimitus sen hänelle esittää.

– Hämmentynyt olo. Aiheesta on käyty jotain keskusteluja, mutta tästä emme tienneet mitään. Olemme hyvissä väleissä paikallisten tapahtumajärjestäjien kanssa ja päinvastoin kuin kannanotto antaa olettaa, haluamme tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä kaikkien kanssa.

Nyt kritiikin alla oleva toimintamalli muuttui kaksi vuotta sitten, kun saksalainen FKP Scorpio osti Provinssin. Kannanotossa pidetään käytäntöä poikkeavana ja hyvien tapojen vastaisena.

– Aiemmin Vauhtiajojen ja entisen Provinssirockin järjestäjän välillä ei tällaista kissan hännän vetoa. Harmittaa, kun Saksasta tullaan sanomaan, mitä Pohjanmaalla saadaan tehdä ja mitä ei, Kalle Keskinen kertoo tuntemuksistaan.

– Ei ole mitään saksalaisten linjaa ja sanelua, vaan kyseessä on festivaalin linja. Festivaalia järjestää seinäjokelainen osakeyhtiö. On täysi absurdi ajatus, että saksalaiset sanelisivat meille kotimaisten esiintyjien sopimusehtoja, Rumpunen korjaa.

Hän myös kiistää käytännön poikkeuksellisuuden.

– Tästä voi kysyä muiltakin suomalaisilta suurtapahtumilta. Kaikkien pyrkimys on tuottaa ainutlaatuista, omaa ohjelmaa alueellaan. Ei ole kenenkään etu, että yksi esiintyjä nähdään pienellä alueella kaksi tai jopa kolme kertaa parin kuukauden aikana. Se ei palvele alueen musiikin kuluttajaa eikä tapahtumajärjestäjää. Tämän puolesta puhuu mielestäni se, että viime kesänä jokainen alueen kesätapahtuma tiedotti tapahtumansa menneen hyvin täysin eri esiintyjäkattauksin.

Kalle Keskinen ei hyväksy tilannetta monestakaan näkökulmasta.

– Ymmärtäisin tilanteen paremmin, jos Provinssi olisi valmis maksamaan artisteille Pohjanmaan kesän ainoasta keikasta reilusti pyydettyä isomman korvauksen, mutta tästä ei ole kyse. Artistitkin kärsivät tilanteesta menettäessään muita esiintymisiään. Osa jo valmiiksi sovituista artisteista on joutunut perumaa esiintymisensä ensi kesän Vauhtiajoilla, koska he ovat tehneet sopimuksen esiintymisestään Provinssissa.

Rumpunen toteaa, että tässä valta on artistilla.

– On kiinni artistista ja hänen edustajastaan millaisen sopimuksen ja kenen kanssa he haluavat solmia. Artisti voi myös päättää haluavansa tehdä muita keikkoja alueella kuin Provinssin.

Kannanotossa huolehditaan myös pienemmistä, täysin eri genrejen tapahtumista. Esimerkiksi kärsijäksi nimetään Kauhajoella järjestettävä hevimusiikkifestivaali Nummirock.

– On myös erityisolosuhteista johtuvia poikkeuksia. Viime kesänä Solar Soundeilla oli Antti Tuisku, Aukustissa Sanni. Kyse on täysin siitä sopimuksesta, joka artistin kanssa tehdään, Rumpunen muistuttaa.

Promoottorin Juha Koivisto asettautuu tapahtumajärjestäjien taakse.

– Tapahtumien ulkomaisten pääesiintyjien ja kotimaisten artistien erikoiskeikkojen kohdalla yksinoikeussopimukset ovat ymmärrettäviä. Kaikkien muiden artistien kohdalla kysymys on haitanteosta. Muiden artistien kohdalla yksinoikeus ei ole perusteltavissa Provinssin lipunmyynnin kannalta, kun taas muille tapahtumajärjestäjille juuri nämä muut artistit saattavat olla elintärkeitä. Toisaalta taas Provinssi itse on viime kesinä käyttänyt artisteja, jotka on jo aiemmin sovittu muihin alueen tapahtumiin.

Allekirjoittaneiden joukosta löytyy myös Solar Soundia ja Vaasa Festivalsia järjestävä Tommi Mäki.

– Keskustelua asiasta on hyvä käydä ja tiesin tämän kannanoton valmistelusta. Tosiasiassa olen kieltänyt nimeni käyttämisen, joten en ole sen takana, Mäki kommentoi asiaa lyhyesti.

Avattua keskustelua tullaan tapahtumajärjestäjien välillä käymään jatkossa, mutta Rumpunen ei usko syntyvän eripuraa.

– En ole koskaan käynyt alueen tapahtumajärjestäjien kanssa yhtään riitaisaa keskustelua, enkä toivo sellaista jatkossakaan käyväni.

Tiedonannon ovat allekirjoittaneet Kalle Keskinen (Vauhtiajot), Jarkko Mäkelä (OmaSP), Juha Viertola (Nummirock Metal Festival) ja promoottori Juha Koivisto.

Teksti: Laura Syväoja

Päivitetty 12:24. Tarkennettu Sami Rumpusen kommentteja ja lisätty Tommi Mäen kommentti. 13:43 tarkennettu Tommi Mäen kommenttia.