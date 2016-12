Uudenvuoden juoksu on vaihtoehto niille, jotka kaipaavat vuoden vaihteen juhlintaan muuta kuin örvellystä ja vettä väkevämpää. Ajatus on pysynyt samana jo yhdeksän vuotta.

Idean äiti Ritva Melender Melender painottaa, että vaikka kyseessä on kilpailu, tapahtuma on tunnettu erityisesti perheiden kokoontumispaikkana. Lapset juoksevat 2,4 kilometriä. Sarjoja on 9-, 11-, ja 13-vuotiaille. Jokainen palkitaan.

– Uutena juttuna on parivaljakkosarja. Lapsen ja totta kai aikuisenkin voi laittaa pulkkaan, rattaisiin, potkukelkkaan tai vaikka maitokärryihin. Kulkuvälinettä voi työntää tai vetää. Kisa on leikkimielinen, mutta nopein parivaljakko palkitaan.

Tanelinrannan vapaa-aikapaikalla 31. joulukuuta pidettävässä tapahtumassa on useita sarjoja: 8,2 kilometrin matka on 50- ja 40-vuotiaille naisille ja miehille sekä 17-vuotiaille tytöille ja pojille. 4,6 kilometriä juoksevat 60-vuotiaat naiset ja miehet sekä 15-vuotiaat tytöt ja pojat. Lisäksi on kävely-, hölkkä ja yli 100 kiloa painavien sarjat.

Aikaisempina vuosina tapahtuma on kerännyt noin 250 henkeä. Paikan päällä ilmoittautumisia otetaan vastaan kello 16.00-17.30.

– Reitti kulkee pyörätietä pitkin, joten ensikertalaistenkin on helppo osallistua. Autoille paras paikka on Tanelinrannan koulun pihassa, vinkkaa Melender.

Tapahtuma alkaa kello 18.00. Juoksut on juostu tunnissa. Urakan voi päättää saunaan ja avantouintiin.

– Kun on urheillut, voi herkutella loppuillan hyvällä omallatunnolla; Melender nauraa.

Uuden vuoden juoksun pääjärjestelyistä vastaavat SSU-Triathlon ja Nurmon Jymyn kuntovaliokunta. Epari on tukenut tapahtumaa alusta saakka. Osa juoksun tuotosta lahjoitetaan Etelä-Pohjanmaan Icehearts ry:lle.