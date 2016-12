Uudenvuodenyönä ilotulitteita ammutaan Suomen taivaalle miljoonia kappaleita. Seinäjoen keskustan alueella rakettien ampuminen on kokonaan kielletty.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Tukesin, mukaan koko maassa ilotulitteet saivat viime vuodenvaihteessa aikaan enemmän vahinkoa kuin vuosikausiin. Sairaaloissa hoidettiin yhteensä 29:ää ilotulitteiden aiheuttamaa silmävammaa, ja ilotulitteista syttyi 135 tulipaloa. Silmävammojen määrä kasvoi 12:lla ja tulipaloja oli 60 enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Etelä-Pohjanmaalla ilotulitteiden aiheuttamia tulipaloja ja onnettomuuksia on ollut suhteellisen vähän parina viime vuotena. Alueella on ilmennyt kyteviä paloja tai roskiksia on palanut. Silmävahingot ovat vähentyneet suojalasien käytön takia, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen palotarkastaja Santtu Lahma kertoo.

Uudenvuodenyönä ilotulitteita saa ampua kello 18–02. Seinäjoen keskustan alueella akselilla Kivistöntie-Kuortaneentie-rautatie-Pohjan valtatie-Meijeripuisto-Meijerikatu-Joupinkatu-Jouppilantie-Huhtalantie-Koskenalantie-Kivistöntie ilotulitteiden ampuminen on kokonaan kielletty.

Ilotulitteita suositellaan ammuttavaksi rauhallisella alueella, mahdollisimman kaukana asutuksesta esimerkiksi pellon tai vesistön lähistöllä. Ilotulitteita ei saa laukaista asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta. Lain mukaan rakettien luovuttaminen alaikäisille on kielletty. Myydä ja ampua saa ainoastaan Tukesin sekä CE-merkittyjä tuotteita. Suojalasien käyttö on pakollista. Ampumisessa on hyvä käyttää rakettitelinettä.

Lahma muistuttaa, että ilotulitteista jääneet roskat tulee siivota.

– Ne on hyvä käydä keräämässä pois aamulla, koska silloin roskat ovat jäähtyneet kunnolla. Jos ne kerää illalla roskiin, ne voivat kyteä vielä parikin tuntia ampumisen jälkeen ja aiheuttaa paloja.

Teksti:

Paula Myllykoski

Lue koko juttu ja kuntien ilotulitusten aikataulut 28.12.2016 ilmestyneestä Eparista tai näköislehdestä.