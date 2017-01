Mies kokkaa arki-illan herkuksi lasagnea. Homma vaatii tavallista enemmän keskittymistä, sillä kyseessä on kasvisperäisistä tuotteista valmistettu versio.

Jaakkonen on mukana tammikuun kestävässä Vegaanihaasteessa. Sen tavoitteena on välttää ruokia, joissa on käytetty eläinkunnasta peräisin olevia ruoka-aineita. Pannassa ovat siis esimerkiksi liha, maito, kanamuna ja hunaja.

Jaakkonen lähti Vegaanihaasteeseen tyttäriensä Mirjan, 17, ja Matildan, 21, innoittamana. Punaiseen lihaan kyllästynyttä perheenpäätä ei tarvinnut kauan houkutella. Jaakkosen puoliso Anne Aaltonen ei lihasta halunnut luopua.

– Yllättävän helppoa on ollut. En syö muutenkaan punaista lihaa. Maku ei miellytä. Viime aikoina esiin lihansyönnin vähentämisen eettiset puolet ovat nousseet esiin. On väärin, että eläimiä kasvatetaan vain siksi, että ne tapetaan ihmisten ruuaksi.

Vegaani-kokeilu on sujunut Jaakkolalta hyvin. Tammikuun jälkeen hän aikoo palauttaa ruokalistalle kanan. Ruuanlaitossa hän saattaa käyttää maitoa ja kananmunia. Matildalla on samat suunnitelmat. Mirja aikoo pysyä vegaanina.

– Työkaverit kysyivät tunnenko oloni entistä kevyemmäksi. Vastasin, että lompakko on ainakin keventynyt. Kummallista, että vegaaniruoka on kalliimpaa, vaikka kasvisten kasvattaminen on varmasti lihantuotantoa edullisempaa.

Vesa Jaakkosen osallistuminen Vegaanihaasteeseen on hyvä esimerkki siitä, että kasvisperäinen ruokavalio kiinnostaa nyt muitakin kuin pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria naisia. Neljässä vuodessa haasteesta on tullut ainakin yhtä tunnettu kuin tipattomasta tammikuusta. Suosio kasvaa koko ajan. Nyt haasteeseen osallistujia on ennätysmäärä. Ilmoittautuneita on noin 5 500.

Lue lisää aiheesta 17.1.2017 ilmestyneestä Eparista paperilta tai verkosta.