Asuntomessualueella heti kuntoon laitetut puistot, leikkipaikat ja vihrealueet ovat aiheuttaneet muiden asuinalueiden asukkaissa kateutta. Monen mielestä myös esimerkiksi Karhuvuori ja Kärjen uusi alue pitäisi rakentaa Pruukinrannan tapaan heti valmiiksi.

Seinäjoen kaupunginpuutarhuri Kari Hirvensalo pitää itsestään selvänä sitä, että asuntomessualue pistettiin kuntoon saman tien.

– Ei kai valtakunnallisia asuntomessuja voi keskeneräisellä alueella pitää?

Pruukinrantalaiset ovat etuoikeutetussa asemassa, sillä asuntomessualueen viheralueiden tekemiseen varattiin 300 000 euroa. Summa on lähes sama, millä normaalitilanteessa on pystyttävä rakentamaan koko kaupungin puistot ja metsät vuoden ajan. Asuntomessujen takia viheralueiden rakentamiseen budjetoitiin tälle vuodelle 610 000 euroa.

Seinäjoen kaupungilla on 235 hehtaaria rakennettuja puistoja. Lisäksi esimerkiksi niittyinä on 47 hehtaaria. Metsää on 7 500 hehtaaria.

– Varat käytetään tarkan harkinnan mukaan siihen, missä niitä eniten tarvitaan. Viheralueiden hoitoluokitus määrää rahavirtoja.

Kaikkia kaavaan viheralueiksi merkittyjä puistoja ei rakenneta koskaan. Rakennuskaavat ovat vain ennakoivia ja myös rakentamattomat alueet luetaan viheralueisiin.

– Hallittu hoitamattomuuskin on joskus hyvä vaihtoehto. Alue on siis hoidon parissa, mutta siellä annetaan luonnonkasveille elintilaa eikä ohjata luontoa liikaa.

Hirvensalo ymmärtää, että jotkut haluavat tonttinsa viereen mieluummin leikattavan nurmikon kuin monikerroksillisen pernas- ja kukkakedon.

Hoidettujen alueiden lisääminen vaatisi kuitenkin lisää työntekijöitä ja rahaa. Vakituisia työntekijöitä puistotoimessa on parikymmentä. Kesällä heitä on moninkertainen määrä.

