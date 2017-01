– Pohjanmaalla on tehty seurayhteistyösopimus, johon kuuluvat kaikki alueen seurat. Tämän yhteistyön vetäjänä toimii Vaasan Sport. Viime talvena he pelasivat kolme ottelua muilla paikkakunnilla ja tänä vuonna he tekivät samoin, kertoo S-Kiekko Junioreiden toiminnanjohtaja Antero Kangas.

Aikaisemmat ottelut on pelattu Alajärvellä ja Pietarsaaressa, joten Seinäjoella nähdään kauden viimeinen vierailupeli.

S-Kiekossa ollaan tyytyväisiä, että SM-tason ottelu voidaan järjestää Seinäjoella.

– Seinäjoki on keskimaan alueen suurimpia junioriseuroja. On hienoa tarjota omille nuorille mahdollisuus päästä katsomaan huippujääkiekkoa heidän omassa kotihallissaan. Vaikka kyse on juniorijääkiekosta, joukkueissa on useita lupaavia nuoria, joiden peliä on hienoa päästä seuraamaan, Kangas toteaa.

Joukkueissa nähdään myös useampia paikallisia nuoria.

– Sportissa pelaa tällä hetkellä myös seitsemän S-kiekon kasvattia.

Seinäjoen jäähallissa pelattava otteluun odotetaan satoja jääkiekon ystäviä.

– Tämä on hieno pelitapahtuma ja ainutlaatuista herkkua Seinäjoella. Kannattaa tulla kokemaan, kannustaa Kangas.

Ottelu alkaa kello 16.00.

Teksti: Laura Syväoja