Ilmajokinen Marko Yli-Hannuksela nimitettiin kreikkalais-roomalaisen painin miesten maajoukkueen valmentajaksi. Hän on toiminut myös vuodesta 2008 lähtien nuorten olympiavalmentajana.

Yli-Hannuksela ottaa tehtävän vastaan mielellään.

– Suomessa on nyt paljon nuoria urheilijoita, jotka ymmärtävät, mitä paini vaatii. He ymmärtävät, mitä tulee oivaltaa ja miten tulee elää.

Kreikkalais-roomalainen paini on yksi fyysisesti ja henkisesti raskaimmista lajeista, eikä siinä ole mitään oikoteitä tai vippaskonsteja.

– Se on puhdasta huippu-urheilua parhaimmillaan. Se on monipuolinen laji, ja siinä pärjää vain treenaamalla kovasti. Pitää uskaltaa olla kova ja tehdä elämässään valintoja huippu-urheilun ehdoilla. Täytyy uskoa, että on mahdollisuus menestyä, Yli-Hannuksela painottaa.

Monien muiden lajien parissa puhutaan paljon dopingista, mutta painissa sillä ei ole suurtakaan vaikutusta.

– Paini on taitolaji, eikä yhden ominaisuuden laji. Pillerillä ei painijaksi tulla.

Keväällä on tulossa painin EM-kisoja sekä alle 23-vuotiaiden että miesten sarjoissa. Suomalaisille kilpailu on tärkeä, ja Yli-Hannukselan mukaan mitaleille on hyvät mahdollisuudet.

– Suomella on poikkeuksellisen kova joukkue, ja erityisesti nuorissa paljon lahjakkaita urheilijoita.

Suomessa kreikkalais-roomalainen paini keskittyy paljon Ilmajoelle, koska suurin osa painijoistakin on tältä alueelta.

– Sillä säästetään paljon, että painijat voivat asua kotona ja käydä sieltä käsin harjoittelemassa.

Ilmajoen suunnalla on myös maajoukkueleirejä, joilla harjoitellaan yhdessä.

Teksti:

Matilda Jaakkonen

Lue koko juttu 1.2.2017 ilmestyneestä Eparista paperilta tai verkkolehdestä.