Kaartuvan, teräsrakenteisen sillan kansirakenteet nostettiin paikalleen viime viikolla. Silta tulee tarpeeseen, sillä Itikan alueen asukasmäärä nousee lähivuosina reilusti. Asuntoja alueelle rakennetaan tuhatkunta. Niissä tulee asumaan yli 1500 henkeä.

– Peab Oy:n rakentamalle alueelle tulee noin 300 asuntoa. Kristiinan radan pohjoispuolelle on juuri tekeillä kaavamuutos, joka mahdollistaa noin 800 asuntoa, selventää Seinäjoen kaupungin kaavoitusjohtaja Martti Norja.

Silta palvelee alueen asukkaita sekä esimerkiksi Rytmikorjaamon asiakkaita.

– Silta tuo alueen lähemmäksi keskustaa. Se on sijoitettu niin, että kulku rautatieasemalle on mahdollisimman helppoa.

Lakeuden aamunkoi -niminen silta maksaa noin 1,3 miljoonaa euroa.

Ylikulkusillan rakentaminen on tuonut muutoksia myös Itikanmäen liikennevaloristeyksen alueelle. Valtionkadun välityskykyä on parannettu rakentamalla liikennevalojen ohi vapaa oikea Vaasantielle. Valtionkatua on levennetty niin, että Suupohjantien suuntaan pääsee ajamaan suoraan kahta kaistaa pitkin. Vapaudentielle on lisätty nuolivalo parantamaan Valtionkadulle siirtymistä. Valo helpottaa oikealle kääntyviä.

Kevyttä liikennettä varten on tehty reitti Valtionkadun pohjoispuolelta Vaasantien ja Lapuan rampin välille. Rampin puoleinen pää on saanut suojatien.

Virpi Kupiainen-Ämmälä

