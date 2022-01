Ennakkoäänestyspaikoista suosituimpia kauppakeskukset, kolmantena kaupungintalo – äänestysaktiivisuus Seinäjoella maanantaihin mennessä 24,7 prosenttia

Seinäjoella on ollut aluevaaleja varten kahdeksan eri ennakkoäänestyspaikkaa. Niistä kolmanneksi suosituin on ollut kaupungintalo. Kaksi kärkipaikkaa menevät kauppakeskuksille. Ykkösenä äänestysaktiivisuudessa on Hyllykallion Prisma, kakkosena Joupin Ideapark.

Kärkikolmikko erottuu vilkkaudellaan muista äänestyspaikoista. Loput ennakkopaikat ovat keränneet äänestäjiä järjestyksessä: Törnävän Kivinavetta, Kasperin Toimintojentalo, Ylistaron monipalvelukirjasto, Peräseinäjoen Terästalo ja Framin F-rakennus.

Vaalitoimitsija Tytti Kettula kertoo, että perinteisesti Seinäjoella on äänestetty ahkerasti ennakkoon.

– Seinäjoella äänestetään aina ennakkoon enemmän kuin varsinaisena vaalipäivänä. Vaasassa tilanne on päinvastoin, siellä vaalipäivä on vahvempi, Kettula toteaa.

Seinäjoella esimerkiksi viime torstai oli vilkas ennakkoäänestyspäivä. Silloin kaupungin eri pisteissä annettiin kaikkiaan 2521 ennakkoääntä. Ylipäätään arkipäivät ovat noudatelleet samaa luokkaa. Sen sijaan viikonloppu oli rauhallisempi. Lauantaina Seinäjoella kävi vaaliuurnalla 2012 äänestäjää ja sunnuntaina 1608.

– Viikonloput ovat aina vähän hiljaisempia ennakkoäänestyksissä, Kettula sanoo.

Ennakkoäänestyksen kuuden ensimmäisen päivän perusteella äänestysaktiivisuus Seinäjoella oli 24,7 prosenttia.

Kaikki Seinäjoella annetut ennakkoäänet eivät jää tänne. Prismassa annetuista äänistä lähtee tilastojen perusteella muualle vielä isompi osa kuin muissa kaupungin äänestyspaikoissa.

– Ostoksilla käy tietysti väkeä maakunnasta ja samalla reissulla äänestetään sitten kotikunnan ehdokasta, Kettula arvelee.

Jo toiset koronavaalit

Nämä ovat jo toiset koronavaalit Seinäjoella. Ensimmäiset olivat viime kesän kuntavaalit.

– Korona on nykyään niin normi, etteivät ihmiset jaksa tehdä siitä vaalipaikalla edes small talkia. Maskit päässä tullaan ja käsidesiä käytetään. Homma on luontevaa ja sujuvaa. Äänestäminen on sellainen minuutin–kahden keikka, Tytti Kettula kuvailee.

Aluevaalit ratkeavat tulevana sunnuntaina, joka on varsinainen vaalipäivä. Tuolloin Seinäjoella on peräti 15 äänestyspaikkaa avoinna kello 9–20.

Kaikki äänestyspaikat osoitteineen löydät kaupungin nettisivuilta.