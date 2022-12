Ajattele näitä kun maailma alkaa ahdistaa

Monilla meistä on ahdistus siitä, kuinka epäreilu ja paha maailma on. On ihan totta, että maailmassa on paljon vialla, mutta paljon hyvää on kuitenkin saatu aikaan. Tässä koottuna muutama tilastotieto maailmasta.

Ensinnäkin, koko maailman väestössä esiintyvä äärimmäinen köyhyys on ennätyksellisen alhaalla. Vain 9% ihmisistä elää äärimmäisessä köyhyydessä, kun vielä 90-luvulla prosenttiosuus oli yli 30.

1950-luvulla äärimmäisessä köyhyydessä eli puolet kaikista ihmisistä.

Muutos on huima!

Yli 90% maailman väestöstä elää keski- tai korkean tulotason maissa.

Meillä elää vahvana käsitys, että suuret ihmismassat elävät kehitysmaissa, vaikka koko käsite on aikansa elänyt.

Keskimääräinen elinajanodote on maailmassa noussut hurjaa tahtia.

1950-luvulla se oli noin 50 vuotta ja nyt jo noin 72 vuotta. Yhä useampi ihminen elää onnellisempana ja entistä pidempään.

Väestönkasvun on pitkään väitetty räjähtävän käsiin. Näin ei kuitenkaan ole käymässä. Ihmisten päästessä pois äärimmäisestä köyhyydestä ja naisten aseman parantuessa, väkiluku alkaa laskea. Se ei tee sitä vielä, mutta asiantuntijoiden mukaan kasvu taittuu 2050-luvulla.

80% maailman lapsista saavat rokotuksen ainakin yhtä tautia vastaan.

Ajatelkaa miten suuri joukko lapsia on rokotusten piirissä!

Nostetaan vielä esiin naisten asema. Kaikki maailman 30-vuotiaat miehet ovat käyneet koulua keskimäärin 10 vuotta. Samanikäiset naiset ovat käyneet koulua 9 vuotta. Se ei ole vielä tasa-arvoa, mutta tulos on paljon parempi kuin osasin kuvitella.

Nämä tilastot eivät tietenkään poista sitä tosiasiaa, että maailmassa on muutamia inhimillisen kärsimyksen täyttämiä alueita, jotka nousevat uutisissa päivittäin esiin. Jokainen menetetty ihmishenki on liikaa, eikä tilastot siinä mielessä lohduta. On kuitenkin tärkeää myös ymmärtää, että maailman ihmisten yhteiset ponnistukset tuottavat valtavasti tulosta.

Jos haluat lisää lohdullista joululukemista, suosittelen kirjoja nimeltä ”Faktojen maailma” ja ”Hyvyyden historia”. Osa äskeisistä tilastoista on näistä kirjoista koottu. Siispä oikein hyvää ja lohdullista joulua ja uutta vuotta!

Liisa Seppälä

Pöyrööt-sarjakuvan piirtäjä, yrittäjä