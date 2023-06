Elämän laskuoppia

Viime aikoina tankilla käydessäni on polttoaineen hinta tuntunut jo siedettävältä viime kesäkauden hintoihin verrattuna. Polttoaineiden hinta on laskenut parhaimmillaan noin 50 senttiä litralta. Kertatankkauksessa hinnan laskulla ei ole kovinkaan suurta merkitystä. Toistuvaisesti tankilla käydessä hinnan pudotus jo kuitenkin tuntuu jonkin verran kukkarossa. Huvittavaa tässä on lähinnä se, että tämänhetkiset hinnat ovat mukamas edullisia! Kaikki taitaa olla lopulta suhteellista.

Elämän laskuopissa eivät useinkaan toteudu matemaattiset kaavat. Elämä on täynnä erilaisia muuttujia, jotka tekevät yhtälöstä monimutkaisen. Tämä huomioiden useimmiten yksi plus yksi ei olekaan loogisesti kaksi, vaan siihen tulee mukaan jo monta muuta muuttujaa. Nämä erilaiset muuttujat vaikeuttavat merkittävästi arjessa selviytymistämme.

Kun ihminen yllättävän sairastumisen seurauksena menettää työkykynsä tai hän joutuu työttömäksi tai kun työpaikkaa ei löydy hyvistä ja sitkeistä yrityksistä huolimatta, voi tuntua, että elämä ei kohtele reilusti. Näitä ihmisten kokemuksia kuulemme Kirkon ja seurakuntien diakoniatyössä viikoittain. Elämän kohtuullinen laskuoppi jää toteutumatta. Joskus vaikuttaa siltä, että vastoinkäymiset ovat moukaroineet ihmistä jo aivan kohtuuttomasti.

Yleisesti ajateltuna, se mitä voidaan määrällisesti mitata, on aina luotettavampaa. Tämä pätee myös perustoimeentuloon liittyvissä etuisuuslaskelmissa. Se mitä laskelmassa voidaan huomioida ja mitata asumiseen ja ruokaan liittyen on puhdasta matematiikkaa. Apua hakevan henkilön tuloiksi lasketaan kaikki hänen käytössään olevat tulot ja varat. Käytännössä laskutoimitus ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, koska se jättää huomioimatta paljon elämisen kannalta oleellisia menoja, kuten vaikkapa alussa mainitsemani polttoainetankilla käymisen.

Kristillisen etiikan mukainen laskuoppi toteutuu siinä, että lähimmäisenä muistan itseni lisäksi myös toisen lähimmäisen. En siis elä vain itseäni varten. Tässä laskutoimituksessa voi parhaimmillaan toteutua yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi – elämä kokonaisuudessaan!

Otto Savolainen

Diakoniajohtaja

Seinäjoen alueseurakunta