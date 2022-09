En ole luova, sinä sanot - Liisa Seppälä on asiasta kanssasi eri mieltä

En ole luova.

Kuulen tämän usein ja sen kuuleminen harmittaa joka kerta yhtä paljon. On surullista ajatella, että ihminen kuvittelee kadottaneensa luovuutensa johonkin. Harva nimittäin sanoo, että ei ole edes lapsena ollut luova. Useimmat sanovat olleensa innokkaita piirtäjiä lapsena, mutta sittemmin luovuus on kadonnut. Paitsi ettei se oikeasti ole.

Luovuus on jotain mikä on meissä kaikissa. Se on osa ihmisenä olemista.

Se ei katoa, sen käyttö ehkä vähenee harjoituksen puutteessa.

Mihin luovuutta sitten tarvitaan? Luovuus ei ole vain taiteilijoiden yksinoikeus. Luovuutta voi käyttää taiteen tekemiseen, mutta siitä on myös paljon muuhunkin. Esimerkiksi kun korona iski kaksi ja puoli vuotta sitten, luovuutta hyödyntävät yrittäjät selvisivät muita paremmin.

Uskon, että suurin luovuuden tappaja on ollut suomalainen koulujärjestelmä. Asetelma, jossa on aina oikea vastaus ja jokainen yrittää pyrkiä samaan lopputulokseen. Epäonnistuminen on ollut helposti mitattavissa ja sitä on alettu pelätä. Kun pidän maalaustyöpajoja, huomaan tämän selvästi siinä, että ihmiset pyrkivät maalaamaan ”oikein”.

Eihän taide edes tunne sellaista.

Prosessina luovuus on mielenkiintoinen. Sen voi polkaista käyntiin ja pitää jatkuvasti käynnissä. Tällöin se palvelee omistajaansa kyltymättömästi ja ratkaisee ongelmia ongelmien perään. Aivot ovat oikealle taajuudelle viritettyinä, jolloin niistä tulee ideasampo. Mieti työpaikkaa, jossa jokainen työntekijä hyödyntää luovuutta. Se on paikka, jossa ongelmia ei lakaista maton alle vaan ne ratkaistaan. Ihan vain koska se on luovalle ihmiselle niin helppoa ja vaivatonta.

Luovuus pitää laittaa virtaamaan ihan pikkuisen pakottamalla. Se on kuin pyörä, jossa ensimmäinen polkaisu on se raskain. Jokainen löytää luovuuden omalla tavallaan. Osalle sen herättää taide, musiikki, urheilu tai luonto.

Kun luovuus lähtee liikkeelle, on erityisen tärkeää alkaa tehdä muistiinpanoja. Aina kun tulee jokin uusi ajatus, se täytyy kirjoittaa/äänittää talteen. Kaikki historian suuret nerot ovat jättäneet jälkeensä valtavan arkiston muistiinpanoja. Jätetään me tavalliset tallaajat edes puhelimen muistio täynnä villejä ideoita.

Toivon, että luovuuden herättämiseen aletaan kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa etenkin työelämässä. Luova ihminen kun on tuottelias hyvin monella eri tavalla mitattuna.

Liisa Seppälä

Pöyrööt-sarjakuvan piirtäjä, yrittäjä