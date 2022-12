Ensi vuoden ennusteita - musiikkitilaisuuksia perutaan sähkökatkoksien takia

Takavuosina Ilkan toimituksessa onnistuin usein saamaan itselleni kolumnivuoron uudenvuoden alla. Käytin tilaisuutta hyväkseni ja ennustin tulevaa vuotta.

En tosin koskaan muistanut tutkia, miten hyvin ennustukseni onnistuivat. Sen sijaan eräs englantilainen lehdistön tutkija syynäsi kotimaassaan 250 vastaavaa ennustusjuttua ja sitä kuinka ennustukset toteutuivat. Tutkijan tyly yhteenveto oli, että apina osuu paremmin tikkatauluun.

Tätä kirjoittaessani vuodenvaihteen maagiset hetket lähestyvät, enkä malta taaskaan olla ennustamatta.

Kun lupauduin Eparin kolumnistiksi, vakuutin päätoimittajalle, että pitäydyn musiikkiaiheissa. Ennustan nyt siis, mitä musiikkielämässä tulee tapahtumaan. Tällä apinalla on käytössään viisi tikkanuolta.

Ennustus yksi: Ensi vuonna ei vieläkään päästä tapahtumien yleisömäärissä koronaa edeltävälle tasolle. Yleisömäärät kasvavat mutta hitaasti.

Koronakin jatkuu. Virukset nostavat edelleen ajoittain tartuntakäyriään. Ehkä rajoituksiinkin joudutaan turvautumaan. No, ei ehkä ennen eduskuntavaaleja.

Ukrainan ja Venäjän välinen sota tuntuu kiihtyvän ja pitkittyvän. Venäjän tuhoamisvimma kohdistuu ukrainalaisiin energialähteisiin. Ilman öljyä, kaasua ja sähköä on talvella holotna. On odotettavissa, että ensi talvena tulee runsaasti pakolaisia Ukrainasta Suomeenkin. He tuovat omaa kulttuuria tullessaan.

Siitä seuraa ennustus kaksi: Tulevana vuonna Suomessa tullaan kuulemaan ukrainalaista musiikkia - enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samalla venäläinen populaarimusiikki tulee olemaan yhä vähemmän haluttua kuultavaa.

Kasvava inflaatio ja mahdolliset tulevat sähkökatkokset iskevät Suomeenkin ja saattavat vaikeuttaa tilaisuuksien järjestämistä.

Siitä poikii ennustus kolme: Musiikkitilaisuuksia joudutaan peruuttamaan sähkökatkoksien takia.

Järjestä siinä nyt konserttia, jos salin lämmitys ja laitteet pimenevät kesken kaiken vaikkapa pariksi tunniksi.

Sekin on muuten tullut koettua sähkölakon aikana 1978. Olin silloin Seinäjoki Jazz ry:n puheenjohtajana. Järjestimme jazzkonsertin vanhassa Kantakrouvissa. Esiintyjänä oli Gusse Rössin kvartetti.

Konsertin alkaessa tuli kahden tunnin sähkökatkos. Onneksi muusikoilla oli perinteiset soittimet, saksofoni, piano, kontrabasso ja rummut, jotka toimivat myös akustisina. Sähkövalo korvattiin kynttilöillä.

Ja sitten paikallisväriä ennustukseen neljä: Niin Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistolla kuin Seinäjoen orkesterillakin on edessä uusi aika ja uudet vetäjät.

Jarmo Anttilan jäätyä eläkkeelle opiston rehtoriksi tulee Niina Kiprianoff ja orkesterin toimintaa alkaa koordinoida intendentti Heli Lahti. Myös muusikoitten ja musiikiopettajien parissa tulee vaihdoksia edeltäjien eläköityessä.

Ei edellisissäkään toimijoissa mitään vikaa ole ollut. Anttila on luotsannut vakaan taitavasti opistoa yli 20 vuoden ajan. Kiitos hänelle siitä.

Kuitenkin veren vaihtuminen tärkeillä paikoilla tuo yleensä myös uudistuksia toimintaan. Uudistukset eivät varmaan näy heti yleisölle, koska ensi vuoden toiminnan suunnitelmat ovat jo pitkälle lyöty lukkoon, mutta ajan mittaan voi jotain tapahtua. Ehkä opiston jossain nurkassa soi joskus taas kansanmusiikkikin. Siitähän koko musiikkikulttuurimmekin ponnistaa.

Ja vielä ennustus viisi: Jokin aivan uusi musiikkiin liittyvä koko kansan villitys tai musiikkityyli tulee pulpahtamaan muoti-ilmiöksi. Aika voisi olla taas kypsä uudelle lambadalle, tiputanssille tai letkajenkalle, jolta kukaan ei säästy.

Hyvää uutta vuotta kaikille Eparin tekijöille ja lukijoille. Pysykää kuulolla ja arvioikaa vuoden kuluttua, osuiko tämä apina lähellekään tikkataulua.

Jussi Asu

mestaripelimanni