Vaalit ovat kohta taas ovella ja viime aikoina on päästy keskustelemaan populismista. Milloin bensan hinnan nousu on vain hallituksen syytä (mutta hinnan lasku ei) ja milloin veroja voitaisiin vähentää, mutta lisävelka on täysin poissuljettu ajatus.

Jos tarkoituksena on vain kerätä poliittisia irtopisteitä ja jahdata lisää ääniä, ei totuudella tunnu olevan niin väliä. Voi väittää asioiden olevan mustavalkoisia ja että tekemällä asian toisin kuin tämän hetken päättäjät, kaikki ongelmat ratkeavat.

Tästä päästään noidankehään, jossa populismi johtaa hölmöön politiikkaan, jonka johdosta tyytymättömyys lisääntyy. Tyytymättömyys johtaa taas lisääntyneeseen helppojen ratkaisujen kaipuuseen, jonka ansiosta populismi saa lisää tilaa.

Tämä koventaa keskustelua ja kiusaajataktiikoin muut hiljentävä pääsee olemaan eniten äänessä. Tällöin sivusta seuraava voi saada käsityksen, että kyseinen mielipide on sellainen, johon ei voida tai osata väittää vastaan.

Ystäväni kertoi minulle kansalaispätevyyden käsitteestä. Se tarkoittaa poliittisten prosessien ymmärtämistä, käsitystä yhteiskunnan toiminnasta, äänestämällä vaikuttamisen mahdollisuuksista ja eri instanssien vastuista ja toimialueista. Jäin miettimään tätä. Näitä asioita opetetaan koulussa, mutta miksi ne ovat päässeet unohtumaan niin monilta?

Kaikki janoavat helppoja ratkaisuja ja sellaisen kuullessaan siihen on helppo tarttua. On kuitenkin tärkeää kuunnella myös vastaväitteitä ja pyrkiä ymmärtämään niitä. Kunnollinen toisia kunnioittava keskustelu ja asioiden perustelu ei mahdu populistiseen vaalityöhön.

Politiikassa kuitenkin olisi hyvä tavoitella yhteiskuntarauhaa lisääntyvän nokittelun sijaan. Eri mieltä olevien olisi hyvä pystyä keskustelemaan myös niistä asioista, joista ovat eri mieltä.

Mielipiteen muuttaminen ei ole häpeä, kun on saanut asioista laajemman kuvan. Kenenkään tulisi koskaan olettaa olevansa ehdottomasti oikeassa. Asiat ovat hyvin harvoin mustavalkoisia ja suurin osa päätöksistä on arvovalintoja.

Haastankin nyt jokaista olemaan pätevä kansalainen tulevan eduskuntavaalikeskustelun ja siihen liittyvän nokittelun yhteydessä.

Ota selvää asioiden taustoista ja uskalla kyseenalaistaa myös houkuttelevan helpot ratkaisut.

Mikko Muilu

kaupunginvaltuutettu (vihr.)