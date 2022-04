Jokerit ja jäynäilijät

Pesäpallokausi alkaa olla taas vahvasti käsillä – mikä sen mainiompaa.

Moni on varmasti huomannut, kuinka kansallispelimme pelaajilla on jo vuosien ajan ollut vahva roolitus. Usein lyöjät numero kuusi, seitsemän ja kahdeksan kuuluvat koppiosastoon. Ysi jätetään yleensä väliin, pois ykkösen alta.

Vaan kun jokeriosastolta laitetaan vuoroon etenijä, vaihtaja tai lyöjä, nousee yleisössä jännitys. Meneekö etenijä kentälle yhden käden näpillä? Vaihdetaanko etenijä etumiehet ylittävällä kohokoukulla?

Vai kakkospuolelle hidastetulla maalyönnillä, jolloin palloa tavoittelemaan lähtenyt pesävahti ei ehdi palaamaan pesään ajoissa, vaan juoksija ehtii sinne ensin.

Oma lukunsa on jokerilyöjä. Häneltä odotetaan yleensä tarkkaa voimalyöntiä: rajalyöntiä, kumuraa kopparien tontille tai jopa etumiesten narutusta huimalla kierrelyönnillä.

Yleistä riemua herättää myös se, kun tuhti lyöjäjokeri läpilyöntinsä seurauksena tuo kunnarin syöksymällä kolmospesälle.

Pientä jäynää teki aikanaan myös Maila-Jussien Masa Hakola. Hän on ollut tiettävästi ensimmäinen pelaaja, joka on syöksynyt pesälle – ei voittaakseen sekunnin kymmenyksiä, vaan pelkästään hämätäkseen ulkopelaajia.

Jusseihin kuului sekin kolmospesällä ollut etenijä, joka merkistä lähti kohti kotipesää ja varmuuden vuoksi kiersi kulmalipun pariinkin kertaan.

Entäs Arvee Rinta-Rahkon jäynä rakasta kilpakumppania Alajärveä vastaan? Peli oli jo ratkennut Jussien voitoksi, kun kapteeni viimeisellä lyönnillään huitaisi takakentälle kumuran ja juoksi kotipesästä suoraan kakkospesälle käymättä lainkaan ykköspesän kautta.

Pesiksen nykyjäyniin puolestaan kuuluu se, että polttolinjan mies lähtee juoksemaan pallon perään aivan kuin se olisi mennyt räpylän alta. Seurauksena on piip-piip höynäytetylle etenijälle.

Useammin kuin kahdesti on käynyt niinkin, että kakkospesälle syöksynyt etenijä on menettänyt hetkeksi näkymänsä palloon. Kun pelaaja on sitten ryhtynyt kärkkymään kohti kolmosta, kakkosvahti onkin yllättäen näyttänyt, että hei, pallo onkin tukevasti minun hallussani.

Ottelun puolivälin pakollista makkarataukoa lukuun ottamatta pesiskentällä riittää nähtäväksi monenlaista tapahtumaa – pientä humoristista jäynääkin.

Seppo Heinonen

Vanhempi penkkiurheilija