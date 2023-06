Seinäjoki ei ole yksin kaupunkikeskustansa haasteiden kanssa. Myös pääkaupungissamme Helsingissä kannetaan huolta keskustan elinvoimasta.

Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Richard Manninen listaa Helsingin kaupunkilehdessä ratkaisuja: On rakennettava arkkitehtuuri- ja designmuseo, sillä kulttuuripalveluiden vahvistuminen keskustassa on maailmanlaajuinen trendi. On huolehdittava palveluista ja (mm.) rakennettava uusi terveys- ja hyvinvointikeskus kaupunkikeskustaan. On rakennettava uusia asuntoja ja tarvittaessa muutettava toimistoja asunnoiksi. On rakennettava katettuja terasseja ja mahdollisuuksien mukaan myös katettava joitakin osia kaduista.

Helsinki on Helsinki ja Seinäjoki on Seinäjoki, mutta jotain tuttua noissa Helsingin ratkaisuissa on.

Seinäjoki on samalla tiellä. Seinäjoen keskusta tarvitsee kaupunkimuseon ja tilaa kaikenlaisille tapahtumille. Seinäjoen keskustassa on oltava palveluita lähellä ihmisiä, joita keskustaan jatkuvasti muuttaa.

On edistettävä asuntojen rakentamista. On suhtauduttava kannustavasti keskustan yritysten tahtoon katutilan hyödyntämisessä ja on huolehdittava sujuvasta liikkumisesta ja pysäköinnistä.

Kaupunkikeskustan kehittäminen ei ole tähtitiedettä edes avaruuden pääkaupungissa. Oikealla tiellä ollaan ja keskustassa on jo paikkoja, joissa voi tuntea urbaanin kaupungin häivähdyksen.

Erkki Välimäki

elinvoimajohtaja

Seinäjoen kaupunki