Keskiluokkaisen ristiriitainen arki

Työelämäni varrella on ollut tilanteita milloin olen tienannut vähemmän tai enemmän. Olen nähnyt pienituloisena elämän toimeentulotukiasiakkaan näkökulmasta.

Nousuni keskiluokkaiseen elämään on tuonut paljon ristiriitoja arkeeni. Olenko enää vasemmistolainen, jos elintasoni on tarpeeksi korkea? Ihmiselle on suollettu ennakkoluulot niin syvälle, että melkein meinaan itsekin mennä siihen halpaan.

Nyt keskiluokkaan tulleena, maisteltuani tätä elämääni, en suinkaan koe sitä yhtään sen helpompana. Tunnistan toki omat etuoikeuteni, mutta koska tahansa voin tulla sieltä alas.

Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Suomessa haluamme uskoa siihen, että työnteko palkitaan ja saamme toteuttaa haaveitamme. Kun menestyt hiukan paremmin, ajattelet, että minullakin on mahdollisuus saada jotain omaa. Otat lainan ja investoit omaan kotiin. Sitten tuleekin haastavat ajat. Korona, Ukrainan sota, sähkökriisi.

Näyttää, ettei ongelmille tule loppua ollenkaan. Samalla hallitus yrittää turvata niin köyhien kuin yrittäjien arjen jollain tapaa siedettävänä. Kaikkein rikkaimmat tästä eivät sentään kärsi, päinvastoin, omaisuus kasvaa.

Duunarikeskiluokka kärsii, kaikkien heikoimmassa asemassa olevien ohella. Se luokka, joka on noussut ajatellen kovan työn ja opiskelujen palkitsevan elämän.

Oleellista on, miten keskiluokkaiset ihmiset tähän asennoituvat. Lähdemmekö syyttämään kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä? Vai näemmekö tämän taakse? Oikeudenmukaista olisi ajatella, että myös rikkailla on verovelvollisuus.

Yhteiskunnalla ja keskiluokalla ei ole varaa antaa erivapauksia niille, joilla on varaa harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua. Eikö olisi reilua ajatella, että työnteosta tulisi kannattavampaa kuin omistamisesta? Ei ole keskiluokankaan etu, että julkista velkaa lähdetään poistamaan terveyden huollon leikkauksilla ja palveluiden yksityistämisellä?

Verovaroin tuotetut hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja verkostot ovat tärkeä osa kaikkien arjen sujumisen kannalta, jotta palveluiden kustannukset eivät nouse ja näivetä keskiluokkaa lisää.

Noora Jussila

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu