Lähestyn teitä kiitollisin mielin.

Kiitos Provinssirock. Järjestitte hienon festarin ja painoitte niska limassa töitä, että viihtyisimme. Älkää murehtiko jälkimaininkeja, ensi vuonna nähdään. Ehdottomuus on kaksiteräinen miekka. Siinä on paljon kaunista, mutta se voi olla myös vaarallista. Kiitos. Olette tärkeitä.

Kiitos vastakkainasettelu. Jos et ole meidän puolella, olet meitä vastaan. Jos et kuulu meihin, kuulut niihin toisiin. Hiljaisten suuntaan sataa yhä enemmän painostusta valita puolensa. Hyvät ja pahat, voittajat ja häviäjät. Oletko sinä meitä vastaan?

Kiitos Taivaan Isä. Teidän ansiostanne joka viikonloppuna ei tarvitse remuta, vaan Herättäjäjuhlat tulivat kaupunkiin. Juhlissa oli pyhyys ja rauha eikä sunnuntaina ole välipäivää. Seinäjoella mikään paikka ei ole niin kaunis kuin puiston laidalla sijaitseva risti. Siinä on usko, toivo ja rakkaus.

Kiitos Pasi Ojala, Kalle Keskinen ja Tommi Mäki. Te tuotte kaikille kaiken. Toivon, että jaksatte. Kun vipellämme kaikki tapahtumat läpi, se kysyy kuntoa. Heikot sortuvat.

Kiitos Lapua 1976-draamaelokuvan tekemisestä Kurkimäki, Pohjoispää, Jokipii ja kumppanit. Olette ottaneet valtavan riskin ja laittaneet kaiken peliin. Menkää hyvät ihmiset katsomaan elokuvaa ensi syksynä. Kiitos mumma ja paappa, että selvisitte räjähdyksestä hengissä.

Kiitos pöyristyjät. Te tuotte säpinää mediaan, kun on mitä ihmetellä. Oleellista on kauhistella ja siunailla tai huutaa somekanavissa maailman vääryyttä. Mikään ei ole normaalia, koska kaikki on epänormaalia. Kiitos, että jahkutte, koitan itsekin lisätä pöyristelyä. Huomaan laiskistuneeni.

Kiitos eduskunta. Näin lähtökohtaisesti toivon, että pysytte kesätauolla ja kokoonnutte vasta sitten, kun oikeasti pitää. Ei sinne talolle kannata mennä lämpimiä puhumaan. Jos kuitenkin päätätte mennä, ottakaa perheenne mukaan ja käykää samalla Linnanmäellä.

Kiitos häpeä. Kelpaamattomuus, huonommuus ja mitättömyys ovat alistumista lauman johtaville uroksille ja siten se pienentää konfliktin vaaraa. Muistakaa siis hävetä.

Kiitos Matti Nykänen. Olit maailman paras mäkihyppääjä, mutta myös suurien elämänviisauksien mies. ”Kun ihminen nukkuu, sille ei tapahdu mitään, mutta kun se ei nuku, se voi saada vaikka kalan”. Kiitos Matti, että uskalsit hypätä ja anteeksi, kun söimme sinut elävältä.

Kiitos sinulle. Jonakin päivänä kuolemme. Mutta kaikkina muina päivinä on elettävä.

Pasi Kivisaari

Seinäjoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kesk)