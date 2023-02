Korkeakoulupaikat ovat keskeinen menestystekijä

Vuoden vaihteen väestötilastot Etelä-Pohjanmaalla ovat nostaneet jälleen pinnalle keskustelun maakunnan väestönkehityksestä. Pohjanmaalla tilanne on valoisampi kuin meillä Etelä-Pohjanmaalla. Kysymys siitä, miksi me emme pystyisi tähän, on erittäin aiheellinen. Helppoja tai nopeita keinoja ole. Ei voida sanoa, etteikö olisi yritetty, mutta tulokset puhuvat puolestaan – enemmän on tehtävä.

Yleisesti tunnistettu ongelma on maakunnan heikko korkeakoulupaikkojen määrä. Opiskelu liikuttaa nuoria koulutuksen perässä ympäri Suomen. Tässä kilpailussa meidän tulee pärjätä entistä paremmin ja samaan aikaan tarvitsemme lisää aloituspaikkoja. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tehnyt erinomaista työtä ja noussut Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi valmistuneiden opiskelijoiden arvioiden perusteella.

Elinkeinoelämän ja kaupunkien tulee pitää huoli siitä, että saamme nämä valmistuneet nuoret myös jäämään maakuntaamme. Yritysten tulee yhä aktiivisemmin tehdä yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa ja tarjota mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Erityisesti KV-opiskelijoiden keskuudessa tämä on osoittautunut ongelmalliseksi. Ongelma on tunnistettu ja sen eteen tehdään aktiivisesti töitä.

Seinäjoella tulee aktiivisesti panostaa palveluissaan ja kaupunkisuunnittelussa siihen, että opiskelijat kokevat kaupungin vetovoimaiseksi ja hyväksi paikaksi jäädä tekemään töitä ja perustamaan perhettä. Ilo korkeakoulupaikoista jää pieneksi, mikäli emme saa nuoria jäämään alueella, vaan suuremmat kaupungit houkuttelevat valmistuneet nuoret toisaalle.

Seinäjoen kaupunki on tehnyt erinomaista yhteistyötä niin Vaasan kuin Tampereenkin yliopistojen kanssa uusien korkeakoulupaikkojen saamiseksi Seinäjoelle. Vaikka nämä uudet ohjelmat vaativat rahoitusta myös kaupungilta, ovat ne ensiarvoisen tärkeitä koko maakunnalle osaamisen kartuttamiseksi.

Kyse ei ole vain siitä onko maakuntamme väestökehitys laskussa vai nousussa. Maakuntamme työllisyystilanne on jo niin hyvä, ettei yrityksille enää löydy osaavaa työvoimaa. Tämä alkaa olla tulppa koko alueen elinkeinoelämän kasvulle.

Seuraavan hallituskauden tärkein tavoite onkin saada Etelä-Pohjanmaalle merkittävästi enemmän korkeakoulujen aloituspaikkoja.

Jesse Luhtala

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja